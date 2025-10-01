ETV Bharat / state

আজি মহানৱমী: নৱৰাত্ৰিৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ ৰাশিফল জানো আহক...

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

Daily horoscope for 1st October 2025
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2025 at 5:07 AM IST

  1. মেষ ৰাশি : কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ! তথাপিও আপোনাৰ আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
  2. বৃষ ৰাশি : আপুনি অধিক সংবেদনশীল আৰু অস্থিৰ হৈ থাকিব, ফলত স্বাস্থ্যত বিৰোপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ কথা কওঁতে লক্ষ্য দিয়ক । কৰ্মস্থলীত বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ নতুন কাম আৰম্ভ নকৰিব ৷ জ্যেষ্ঠ, সহকৰ্মী বা বিৰোধীৰ লগত বিবাদত লিপ্ত নহ’ব ।
  3. মিথুন ৰাশি : চিন্তামুক্ত হোৱাৰ আৰু আনন্দ উপভোগ কৰাৰ সময় । বজাৰ কৰা, ৰোমাঞ্চকৰ খেলা আৰু আনন্দ উপভোগ কৰা । তথাপিও সন্ধিয়ালৈ আপুনি অধিক আবেগিক হৈ থাকিব ৷ অনৈতিক কামত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । আৰ্থিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা আছে ।
  4. কৰ্কট ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সফল ৷ আমদানি-ৰপ্তানিত ভাল ৷ কার্য জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
  5. সিংহ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সফল ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে সফল হʼব ৷
  6. কন্যা ৰাশি : বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ আনন্দময় দিন ৷ টকা-পইচা সাৱধানে খৰচ কৰিব ৷
  7. তুলা ৰাশি : আনন্দময় দিন ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ সন্ধিয়ালৈ মনৰ আশাৰ পূৰ হ’ব ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়-কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আনন্দিত ফল লাভ ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
  9. ধনু ৰাশি : কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
  10. মকৰ ৰাশি : দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত আপুনি আক্ৰমণাত্মক আৰু বিৰক্ত হৈ থাকিব । মনৰ পৰিৱৰ্তনক লক্ষ্য কৰক ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে ৷ দিনটোৰ দ্বিতীয়ভাগত পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব । ঘৰৰ পৰিৱেশ শান্ত আৰু আনন্দময় ৷ বৈবাহিক জীৱন আনন্দময় ৷
  11. কুম্ভ ৰাশি : এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ কটাওক ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ প্রিয় দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
  12. মীন ৰাশি : আনন্দময় দিন ৷ ব্যৱসায় বিস্তাৰ কৰিলে লাভ হ’ব ৷ আয় বৃদ্ধি ৷ পিতৃ আৰু অন্য বয়োজেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদ পাৰ ৷ বৰ্তমানৰ আনন্দময় সময় উপভোগ কৰক । দান বা অনুদানকৰক ৷

