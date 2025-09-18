কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : September 18, 2025 at 4:06 AM IST
মেষ ৰাশি : আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ সুখেৰে জীৱন-যাপন, কার্য-কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ সম্পত্তি, ঘৰৰ পৰা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল হʼব ৷ ড্ৰাইভ সাৱধানে সুস্থিৰে কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আপুনি কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম হ‘ব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় সফল হʼব ৷ আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আজি আপুনি বহুত আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ জীৱনত ভাল সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰায় ভাল দিন হʼব ৷ মনোৰঞ্জনত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ সম্পত্তি, ঘৰৰ পৰা লাভ হʼব ৷ এইটো দিন ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, লাভ হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ মনোৰঞ্জনত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে৷
কন্যা ৰাশি : আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ পৰিয়ালৰ লগত, প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷
তুলা ৰাশি : আনন্দময় দিন হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ নতুন ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, কার্য-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আনন্দময় দিন হʼব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিন ভাল হʼব ৷ তথাপিও এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ! কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আপুনি নিজৰ 100% মনোযোগ দিব ৷ সফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আপুনি প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হʼব ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি : আপোনাৰ সম্পত্তি, ঘৰৰ পৰা লাভ হʼব ৷ এইটো দিন ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, লাভ হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ মনোৰঞ্জনত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে৷