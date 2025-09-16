বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 16, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব । সফলতা লাভ । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল । আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব । বাধা বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।
- বৃষ ৰাশি : কর্মত প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি মনোযোগ দিলে সফল হʼব । বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- মিথুন ৰাশি : কর্ম ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । ব্যক্তিগত জীৱন ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । ভাল মনৰ বাবে যোগ-অনুশীলন কৰা ইচ্ছা হʼব পাৰে ।
- কৰ্কট ৰাশি : আৱেগৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিব হʼব । লক্ষ্য সফল । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ।
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক । লক্ষ্যত সফল । সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লাভ ।
- কন্যা ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰৰ্গ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্যত সফল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ।
- তুলা ৰাশি : কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । আনন্দিত হৈ থাকিব । শান্ত হৈ কর্ম কৰক । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আনন্দময় দিন । বহু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । অন্যথা দিন বিপদ হʼব পাৰে । খেলিমেলিও হʼব পাৰে । শান্ত হৈ কৰ্ম কৰক । মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ।
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । যোগ-অনুশীলন কৰাৰ ইচ্ছা হʼব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব, কিন্তু ভাল পৰামর্শ হʼব । খেলিমেলিও হʼব পাৰে । এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়নৰ বাবে ভাল সময় । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব । আবেলি কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- মীন ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে । কর্মত শান্ত হৈ থাকক । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্যত সফল ।