মেষ ৰাশি : আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া সংযোগত আজি সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আবেলি আপোনাৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব, প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ কাষৰীয়া লোকসকলে আৰাম কৰিব, আপুনি কর্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ কর্মত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাৰ পৰা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ কৰ্মত প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কিন্তু প্রতিযোগি বিফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ মনৰ শুনক ৷ জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত সফল হʼব ৷ সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব ৷ আপোনাৰ ঘৰ উন্নীত গৃহলৈ পৰিণত কৰিব ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ আপোনাৰ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব পাৰে, ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত জড়িত হʼব ৷
তুলা ৰাশি : ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰা আৰু আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থকা হʼব ৷ কাষৰীয়া লোকসকলে আপোনাক ভাল পাব ৷ পৰিয়ালৰ লগত বা প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ চিন্তাধাৰাত সাল-সলনি নকৰে, তেন্তে পতন অনিবাৰ্য হʼব ৷ আজিৰ দিনটো বিচাৰত উচিত নহয় ৷ ব্যৱসায় কর্মত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
ধনু ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ তেওঁলোকৰ পাপবোৰ গুপুতে ৰাখিব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হৈ পৰিব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব ৷ আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
মীন ৰাশি : আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷ আজি মন ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷