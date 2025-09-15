জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । কার্য জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । শান্ত হৈ কর্ম কৰিব । বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হʼব । খেলিমেলি হʼব পাৰে।
- বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব । সন্ধিয়াটো নিজৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমীকাৰ সৈতে কটাব । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাতো ভাল ।
- মিথুন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্যত সফল । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । আজি ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । সন্তানৰ অসফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নপাবও পাৰে । হতাশ নহ'ব । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভাল । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব । পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব । সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- তুলা ৰাশি : শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব । কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব । ভাগ্য প্ৰায় ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভা আৰু শিল্পৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব । বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব । নতুন পৰিকল্পনাৰে পুৰণি ঘৰটো নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : হানিকাৰক আলোচনা নকৰিব । দিনটো মধ্যমীয়া ।
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱা পৰিব । ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । সন্ধিয়ালৈ মনৰ আশা পূৰণ হʼব । প্ৰেমত শুভ ।
- কুম্ভ ৰাশি : ভ্রমণৰ যোগ । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । কর্ম শান্ত হৈ থাকিব ।
- মীন ৰাশি : দিনটো ভাল । বিপদাৰ আশংকা নাই । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল| । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
