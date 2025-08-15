মেষ ৰাশি : আজি আপুনি পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ টকা ৰাহি-খৰচ ভাল হʼব ৷ খৰচ সুস্থিৰে কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি যুক্তিৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাগ্যৰ সৈতে যুঁজিব লাগিব ৷ আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি লাগিব পাৰে কিন্তু নিৰ্ভয় হৈ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ গভীৰ নিৰ্ণয় লোৱাৰ সময়ত চিন্তা কৰিব ৷ আপুনি হয়তো ভুল কৰিব পাৰে ৷
মিথুন ৰাশি : যিকোনো সৎকৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ সেই ফল পাবলৈ আপুনি কৰ্মত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ আপুনি এবাৰ লক্ষ্য ৰখাৰ পিছত তাত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক ৷ লক্ষ্যত উপনীত হৈ আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰে ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰি প্ৰেমৰ সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব, সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি অপৰিচিত লোকৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল, সফল হʼব ৷ বিদেশী বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ সেয়েহে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ৷
তুলা ৰাশি : আজি পৰিয়ালৰ লগত আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচিৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি আজি সক্ৰিয় হৈ থাকক ৷ আনৰ দোষ আপোনাৰ ওপৰত জাপি দিব ৷ আপোনাক জগৰীয়া কৰিব ৷ নিন্দা আৰু পৰচৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ তথাপিও আপুনি বহুতকে শিকিবলৈ সহায় কৰিব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷
ধনু ৰাশি : আমি অতি সাৱধানেৰে কর্ম পালন কৰাৰ উচিত ৷ পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰাত সহায় হʼব ৷ লোকসকলৰ মাজত হোৱা বিবাদক সমাধান কৰাৰ বাবে পুনৰ চেষ্টা কৰা হʼব ৷ আপোনাৰ সৎকৰ্মক বেছি ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ কেইবামাহমান ধৰি ভাগ্য ভাল নাছিল, সেইবাবে ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল ৷ আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত সপোন দেখিব ৷ আপোনাৰ এতিয়া আনন্দৰ দিন হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷ আপোনাৰ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷
মীন ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ খৰচ সুস্থিৰে কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব ৷ সতৰ্ক হোৱা উচিত ৷