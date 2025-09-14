ETV Bharat / state

একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

Daily horoscope for 14th September 2025
ৰাশিফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2025 at 5:20 AM IST

  1. মেষ ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব । দিনটো ভাল হʼব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব । বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ।
  2. বৃষ ৰাশি : ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব । খেলিমেলি হʼব । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব । শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ।
  3. মিথুন ৰাশি : আজি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব । ই দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে । মানসিক অশান্তি আৰু হতাশা হʼব পাৰে । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
  4. কৰ্কট ৰাশি : ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ । বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
  5. সিংহ ৰাশি : এক সক্ৰিয় দিন হʼব । মানসিক চিন্তা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল । নতুন কৰ্মক লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । প্ৰশংসা লাভ । নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত ব্যস্ত থাকিব । প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।
  6. কন্যা ৰাশি : কর্মত প্ৰায় সফল । বিদেশী ব্যৱসায়ৰ ইচ্ছা হʼব পাৰে । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ । নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ।
  7. তুলা ৰাশি : আজি নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে ভাল দিন । কৰ্ম জীৱনত নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । নিজৰ কৰ্মত মনোযোগ দিব । কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । কৰ্ম কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব । আজি ভাগ্য ভাল ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : নতুন ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
  9. ধনু ৰাশি : আজি ইফালে-সিফালে অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব । পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব । সফল হʼব
  10. মকৰ ৰাশি : শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব । বিদেশলৈ শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাব পাৰে । কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক । আজি ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব । প্ৰশংসা লাভ । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । কর্মত জীৱন মধ্যমীয়া ।
  12. মীন ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ।

VEDIC ASTROLOGYDAILY PREDICTIONS12 ASTROLOGICAL SIGNDAILY HOROSCOPE

