মেষ ৰাশি : আজি আপুনি সফল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আজি আপুনি বহুতো আবেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ জীৱনত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰায় ভাল দিন হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আজি পৰিয়ালৰ লগত আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰিৰীক চিন্তা ভাল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য ভাল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
তুলা ৰাশি : এটা প্ৰায় ভাল দিন ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিবেশ সুন্দৰ, বচ আৰু সহকৰ্মীসকলৰ মনত একে ধৰণৰ প্লেনে গা কৰিছে ৷ অফিচৰ পাৰ্টিত আপোনাৰ সুন্দৰ সাজপাৰে সকলোকে মোহিত কৰিব ৷ ভাল খবৰ পাব পাৰে, যি আপোনাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত হ’ব বা প্ৰিয়জনৰ ক্ষেত্ৰত হ’ব পাৰে ৷ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত জয়ী হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : ভাল শৰীৰ, পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় আৰু বৃহৎ ধন লাভ এই সকলোৰ বাহিৰে আৰু কি লাগে, গণেশৰ আৰ্শীবাদত এই সকলো আপোনাৰ হাতত ৷ পৰিয়ালৰ লগত আনন্দপূৰ্ণ মুহূর্ত উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু সহকৰ্মীৰ লগত সহযোগিতাৰে কাম কৰাৰ সময় ৷ বেছি কষ্ট নকৰাকে ফল লাভ কৰিব ৷ আক্ৰমণাত্মক ভাব আঁতৰ কৰক, আপোনাৰ কথাই নভবাকে বিপদ মাতি আনিব ৷ অযথা খৰচৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখক ৷
ধনু ৰাশি : আজি বহুত লাভ হʼব ৷ সফল হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ৷ আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় কটাব পাৰিব ৷ কোনো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ সুন্দৰ সময় কটাবলৈ যাব পাৰে নহ’লে সুন্দৰ এটা দিন প্ৰিয়জনৰ লগত ঘৰতে থাকিব পাৰে ৷ কাৰ্যালয়ৰ বাবে মাটি কিনিবলৈ পৰিকল্পনা কৰক, নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিসকলৰ লগত জয়া হ’ব ৷ পৰিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সফল সময় ৷ শৰীৰ ভালে থাকিব ৷
কুম্ভ ৰাশি : সৰু-সুৰা দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ আৰম্ভ হʼব ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰিব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
মীন ৰাশি : অধ্যয়নৰ আৰু কাৰ্যভাৰ হʼব, কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷