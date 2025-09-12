ETV Bharat / state

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

DAILY HOROSCOPE
ৰাশিফল (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2025 at 7:03 AM IST

3 Min Read
মেষ ৰাশি : আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া সংযোগত আজি সফলতা লাভ হʼব ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷

বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আবেলি আপোনাৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব । প্ৰায় ভাল হʼব ৷

মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ কাষৰীয়া লোকসকলে আৰাম কৰিব, আপুনি কর্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ কর্মত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷

কৰ্কট ৰাশি : কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা থাকিব আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হʼব ৷ মনোযোগ দিব ৷

সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি বহুত আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ জীৱনত ভাল সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰায় ভাল দিন হʼব ৷

কন্যা ৰাশি : পিতৃ-মাতৃ, লʼৰা-ছোৱালীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷

তুলা ৰাশি : আপোনাৰ ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰা আৰু আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থকা কাষৰীয়া লোকসকলে আপোনাক ভাল পাব ৷ পার্টি হʼব পাৰে, প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷

বৃশ্চিক ৰাশি : খুব কম সময়ত সফলতা উচিত নহয় । আশা নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷

ধনু ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বুদ্ধিমতাৰে কর্ম কৰিব ৷

মকৰ ৰাশি : আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ ভুল পথত নচলিবলৈ আনক সহায় কৰিব । শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ সফল হʼব ৷

কুম্ভ ৰাশি : আজি কোনো কাৰণ নাই পার্টিৰ, পার্টি হʼব পাৰে ৷ আজি আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব ৷ আজি আপোনাৰ নতুন বন্ধু-বৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷

মীন ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাল দিন হʼব ৷ পুৰণি বন্ধু প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ ব্যৱসায়, কৰ্ম জীৱন ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷

