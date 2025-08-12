মেষ ৰাশি : এইটো দিন ভাল সফলতা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল হʼব ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ ধাৰ্মিক উৎসৱসমূহৰ উৎযাপন হʼব পাৰে ৷ নতুন বস্তু বা ব্যৱসায় আপুনি উদ্ঘাটন কৰিব ৷ যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ৷ আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আজি আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপোনা শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলৰ পৰা উৎসাহিত হʼব ৷ আজি ধ্যান বা যোগ কৰা ভাল ৷ তেতিয়া প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কাৰ্য-ব্যৱসায় সতৰ্কতাৰে সাৱধানে সুস্থিৰে কৰিব ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
তুলা ৰাশি : অধ্যয়নৰ আৰু কাৰ্যভাৰ হʼব, কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হওক ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কর্মত জীৱন বিপদত পেলোৱা ভাল ফল পাব ৷
ধনু ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যৰ ভাল সফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷
মকৰ ৰাশি : আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব, লাভ হʼব ৷
মীন ৰাশি : আপুনি আজি আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷