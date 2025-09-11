নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিব কৰ্কট ৰাশিৰ লোকে, বৃষ ৰাশিৰ লোকে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখক… কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : September 11, 2025 at 5:31 AM IST
মেষ ৰাশি: আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব, ভাল হ’ব ৷ প্ৰায় সফল এটা দিন ৷ কৰ্মজীৱনত উচ্চ পদলৈ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা, যিয়ে আপোনাক নতুন কৰ্ম-লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ তথাপিও কিছু সময়ত খেলিমেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ তথাপিও বিফল নহয় ৷ তাকে দেখি নিৰুৎসাহিত নহ’ব ৷ বৰং কৰ্মত অধিক মনোযোগ দিয়ক ৷ সফলতা লাভ ৷
বৃষ ৰাশি: আনক ভয় কৰি চলাৰ লগতে একাংশক শাসনো কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰখা উচিত ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সংযোগ ঘটিব পাৰে ৷ আজি কোনো নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় শুভ ৷
মিথুন ৰাশি: সফলতাৰ অনুসন্ধানত ব্ৰতী হোৱা দেখা যাব ৷ কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক, আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখক । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন নাইবা কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাম কৰিবলৈ এলাহ নকৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷
সিংহ ৰাশি: আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ প্ৰভাৱ প্ৰেমৰ সম্পর্কত পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখক ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সফল ৷
কন্যা ৰাশি: আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ মনৰ কথা শুনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিয়ক ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায়ত হাত দিলে সফল হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায়ে দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে লাভ দিয়াৰ যোগ ৷
তুলা ৰাশি: যদি আপুনি টকাখিনি ভৱিষ্যতৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেংকত জমা ৰাখে, তেন্তে দীৰ্ঘসময়ৰ কাৰণে সেই টকাখিনিৰ পৰা লাভৱান হ’ব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীৰ সাফল্যই আনন্দ দিব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদত পদোন্নতি লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ টকা-পইচা লাভৰ যোগ ৷ ভাল দৰমহা লাভ কৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ সতৰ্ক, সাৱধানে আৰু সুস্থিৰে থকাটো ভাল ৷
ধনু ৰাশি: এই ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে আশা আৰু আনন্দৰ দিন ৷ পুৰণি কৰ্মত সফলতা লাভ ৷ পুৰণি বিবাদবোৰৰ অন্ত পৰিব ৷ সফলতাৰে ভৰা এটা দিন ৷
মকৰ ৰাশি: অধ্যয়নৰ লগতে কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক ৷ দিনটো প্ৰায় সফলভাৱেই পাৰ হ’ব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হ’ব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
কুম্ভ ৰাশি: নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কিন্তু কার্য-ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ নপৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কামত সাৱধান হওক ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ টকা-পইচা লাভৰ যোগ ৷
মীন ৰাশি: এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ তাৰমাজতে দুৰ্ভাগ্যৰ সম্ভাৱনা ৷ গ্ৰহ অশুভ ৷ কোনো নিৰ্ণায়ক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বেমেজালিৰ সৃষ্টি ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক ৷