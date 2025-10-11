বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (Etv Bharat)
Published : October 11, 2025 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰক ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো শুভ ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ অৱশ্যে পৰিয়ালৰ কিছু সদস্যৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ পছন্দ কার্য বা ব্যৱসায়ত যোগদান কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ পুৰণি ঘৰটো ন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰক ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : কর্মৰ প্ৰবল হেঁচাৰ সন্মুখীন হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দৰে সময় পাৰ কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : বিদেশত শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : উৎসৱস উৎযাপন কৰিব ৷ নতুন ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই আনন্দিত কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়াটো নিজৰ আপোনজনৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷