মেষ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক আৰু ঘটনাবহুল ৷ আজি ছ’চিয়েল নেটৱাৰ্কিঙক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ আপোনাৰ নতুন যোগাযোগ আসন্ন দিনবোৰত কামত আহিব ৷ পূৰ্ব পৰিকল্পনা বহিৰ্ভূত ব্যয়ৰ ইংগিত আছে ৷ ব্যৱসায়ত সফল হ’ব পাৰে ৷ আপুনি আজি যেনেকৈ নিজৰ বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা সাহায্য পাব, সেয়া চাই আপোনাৰ মন আনন্দেৰে ভৰি উঠিব ৷ বিদেশত স্থায়ীভাৱে বসবাসকাৰী সন্তানৰ পৰা আকৰ্ষণীয় খবৰ পাব পাৰে ৷ তেওঁলোকক লগো পাব পাৰে ৷ অকস্মাৎ সৌভাগ্যৰ উদয় হ’ব ৷ সুখকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে ৷
বৃষ ৰাশি : চাকৰি কৰাসকলৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফল দেখুওৱাৰ সময় ৷ নতুন ক্ষেত্ৰত কাম সহজ গতিত হৈ থাকিব ৷ সহকৰ্মী আৰু বচৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ পদোন্নতি হ’ব বা পুৰস্কাৰ লাভৰ সময় ৷ আগতে হৈ নুঠা কামবোৰ আজি সম্পূৰ্ণ হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱন সুন্দৰ আৰু চৰকাৰী কামত সফল হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি : আপুনি আজি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ দুৰ্ভাগ্যৰ হʼব পাৰে, গ্ৰহ ভাল নহয় ৷ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’বনে, মিশ্রিত খেলিমেলি হৈ পৰিব পাৰে ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কৰ্কট ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ ব্যৱসায়িক লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব ৷ আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰত্যেক মানুহে তেওঁৰ সকলো পৰিশ্ৰমত সুখভোগ কৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ যুৱক-যুৱতীৰ লগত ভাল দিন হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷ বিবাহিত আৰু অবিবাহিতৰ বাবে দিন ভাল ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব ৷
তুলা ৰাশি : আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি মানসিক উদ্বেগ আৰু অশান্তিত ভুগিব আৰু শাৰীৰিকভাৱেও সুস্থ নাথাকিব ৷ সংবেদনশীলতাৰে কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আপুনি আজি ধীৰ-স্থিৰ হৈ থাকক ৷ বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা মৰম চেনেহ নাপাব, তেওঁলোকে আপোনাৰ মনৰ কথা বুজি নাপাব ৷ আৰ্থিক ক্ষতিৰ ইংগিত আছে ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ চহী কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
ধনু ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ বিপদাশঙ্কা কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে, দৃঢ় নিশ্চয়তা বিশৃঙ্খলতা হোৱা দেখা দিব পাৰে ৷ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’বনে আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব ৷ আপুনি কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা দিন বিপদাশঙ্কা হৈ পৰিব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিন ভাল হʼব ৷
মীন ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব, লাভ হʼব ৷