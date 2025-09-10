বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : September 10, 2025 at 4:44 AM IST
মেষ ৰাশি : কম সময়ত অধিক লাভ পোৱাৰ আশাত কোনো কাম নকৰিব, আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে ৷ আইনী কাৰ্যৰ পৰা আতঁৰত থাকক; আৰ্থিক লেনদেনত সৰ্তক হওক ৷ আজি একাগ্ৰতাৰ অভাৱ হ’ব পাৰে; কামত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব ৷ দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত দুৰ্ঘটনা প্ৰবল হ’ব পাৰে; সাৱধানতাৰে গাড়ী চলাওক ৷ সন্ধিয়া সময়ত শাৰীৰিকভাৱে অধিক সক্ৰিয় যেন অনুভৱ কৰিব ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ অপ্ৰত্যাশিত অৰ্থ লাভ কৰিব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : দিনটো ভাল সফল হʼব ৷ আপুনি সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷ দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হ’লে সফল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
কন্যা ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ ব্যৱসায়িক লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব ৷ আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : আজি বিপদাশঙ্কা নহয়, দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : ব্যৱসায় কৰাত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰাত দেশৰ বাহিৰত সফল হʼব ৷ উত্তমৰূপে কথোপকথন কৰা আৱশ্যক, সফল হʼব ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰাত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
ধনু ৰাশি : আপোনাৰ ধাৰ্মিক উৎসৱসমূহৰ উৎযাপন হʼব পাৰে ৷ নতুন বস্তু বা ব্যৱসায় আপুনি উদ্ঘাটন কৰিব ৷ যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আজি কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ যিকোনো সৎকৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত নৈশ আহাৰ ভাল হʼব, আনন্দময় হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ আপুনি আজি আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
মীন ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ বিপদাশঙ্কা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ কর্ম প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কিন্তু বিফল হʼব ৷ কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷