মেষ ৰাশি : গ্ৰহৰ প্ৰভাবত এটা শুভ দিন ৷ সামাজিক কাম আৰু পৰোপকাৰী কামে আপোনাক আনন্দিত অনুভব কৰাব ৷ বন্ধুৰ লগত খৰছ কৰিব আৰু প্ৰিয়জনক উপহাৰ প্ৰদান কৰিব ৷ অভিভাবক আৰু ডাঙৰসকলক লগ কৰি বহুখিনি উপকৃত হ’ব আৰু তেওঁলোকৰ বহু ওচৰ চাপি আহিব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত ৰোমান্তিক ভ্ৰমণে তেওঁক আপোনাৰ আৰু ওচৰ চপাই আনিব ৷ সন্তানৰ পৰা আৰু ডাঙৰৰ পৰা হঠাৎ হোৱা লাভে আপোনাক উৎফুল্লিত কৰি তুলিব ৷ উপহাৰৰ বাবে আশা কৰক ৷
বৃষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ নতুন অধ্যয়নৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব পাৰে, কিন্তু হতাশা নহ’ব ৷ আপু্নি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যৰ ভাল সফলতা বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷
মিথুন ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ কর্মত বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত পার্টিত নহয় ।
কৰ্কট ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আপোনাৰ নিজৰ কর্ম প্ৰশংসা হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
সিংহ ৰাশি : আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ কর্মত জীৱন বিপদত পেলোৱা ভাল নহ’ব ৷ সকলো দিন একেইদৰে নহয় ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : অধ্যয়নৰ আৰু কাৰ্যভাৰ হʼব, কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
তুলা ৰাশি : আজি নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভনি কৰা ভাল দিন ৷ কৰ্মজীৱনত আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ আজি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ জীৱনত পৰিৱৰ্তনশীল অৱস্থাৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ নতুন পৰিৱৰ্তনত আনন্দ নহ’লে পুৰণি অনুসূচী সম্মুখীন হʼব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ বৰ্ণনাক বুজিবলৈ অসুবিধা হয় তেনে পুৰণি অনুসূচী সম্মুখীন হʼব আৰু সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ আনন্দময় হʼব ৷
ধনু ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ বিপদাশঙ্কা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে, দৃঢ় নিশ্চয়তা বিশৃঙ্খলতা হোৱা দেখা দিব পাৰে । নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’বনে, আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব ৷ আপুনি কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিন ভাল হʼব ৷ তথাপিও এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
মীন ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত নৈশ আহাৰ ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷