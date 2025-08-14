কাজিৰঙা: দুটা ভালুকৰ পোৱালিৰ পুনঃসংস্থাপনৰ যো-জা চলাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰই । অহা ১৭ আগষ্টত দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰিবলৈ লৈ যোৱা হ'ব ভালুকৰ পোৱালি কেইটাক ।
বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে এই কথা জনালে । চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল ভালুকৰ পোৱালি দুটা ।
পশু চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে কয়, "যিহেতু এইকেইটা সৰুৰে পৰা মানুহৰ লালন-পালনত ডাঙৰ হৈছে ৷ গতিকে ইহঁতক বনত খাপ খোৱাবলৈ সময় লাগিব ৷" তেওঁ জনোৱা মতে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত আছে ভালুকৰ দুটা কণমানি পোৱালি ৷
চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ৪-৬ সপ্তাহ বয়সৰ পোৱালি দুটাক উদ্ধাৰ কৰি কেন্দ্ৰলৈ অনা হৈছিল । বিগত ৫ টা মাহ কেন্দ্ৰতে চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত ডাঙৰ-দীঘল হয় ভালুকৰ পোৱালি দুটা ।
কেন্দ্ৰত সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত খেলি থকাও প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে পোৱালি কেইটাক ৷ যাৰ বাবে সম্প্ৰতি বনৰ জীৱ বনলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ চিন্তা কৰিছে কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকে ৷ সেই অনুসৰি দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ লৈ যোৱা হ'ব ভালুকৰ পোৱালিকেইটাক ।
ডাঃ চৌধুৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "ভালুকৰ পোৱালি দুটা যিহেতু সৰুৰে পৰা মানুহৰ দ্বাৰা পৰিচৰ্যা কৰা হৈছে, সেয়ে পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিওতে সময় লাগিব ৷ প্ৰথমে পোৱালি দুটা অহা ১৭ আগষ্টত দিহিং পাটকাইলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ৷"
পোৱালি দুটা স্থানান্তৰ কৰাৰ পাছত বনত সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে দুই তিনিমাহ সময় লাগিব বুলিও জনাই কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকজনে ৷
ভালুকৰ উদ্ধাৰ সন্দৰ্ভত ডাঃ চৌধুৰীয়ে কয় যে পূৰ্বে উদ্ধাৰ হোৱা ভালুক অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা ভালুকৰ সংৰক্ষণ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত মুকলি কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু এই পোৱালি দুটা যিহেতু অসমতে উদ্ধাৰ হোৱা আৰু অসমতে ইহঁতৰ আবাস আছে সেয়ে দিহিং পাটকাইতে পোৱালি দুটা মুকলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ভালুকৰ পোৱালি দুটা পুনঃসংস্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰী অনুমতিও লাভ কৰিছে বুলিও জনাই চৌধুৰীয়ে ৷
