সৰুৰে পৰা মানুহৰ লালন-পালনত ডাঙৰ হৈ এতিয়া যাব বনলৈ - BEAR CUBS TRANSLOCATION

প্ৰায় ৫ মাহ মানুহৰ সংস্পৰ্শত থকাৰ পিছত এতিয়া নিজৰ বাসস্থানলৈ যাবলৈ সাজু । চৰকাৰেও দিছে অনুমতি ।

দিহিং পাটকাইত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ভালুকৰ দুটা পোৱালি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read

কাজিৰঙা: দুটা ভালুকৰ পোৱালিৰ পুনঃসংস্থাপনৰ যো-জা চলাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰই । অহা ১৭ আগষ্টত দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰিবলৈ লৈ যোৱা হ'ব ভালুকৰ পোৱালি কেইটাক ।

বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে এই কথা জনালে । চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল ভালুকৰ পোৱালি দুটা ।

দিহিং পাটকাইত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ভালুকৰ দুটা পোৱালি (ETV Bharat)

পশু চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে কয়, "যিহেতু এইকেইটা সৰুৰে পৰা মানুহৰ লালন-পালনত ডাঙৰ হৈছে ৷ গতিকে ইহঁতক বনত খাপ খোৱাবলৈ সময় লাগিব ৷" তেওঁ জনোৱা মতে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত আছে ভালুকৰ দুটা কণমানি পোৱালি ৷

কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত থকা ভালুকৰ পোৱালি (ETV Bharat)

চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ৪-৬ সপ্তাহ বয়সৰ পোৱালি দুটাক উদ্ধাৰ কৰি কেন্দ্ৰলৈ অনা হৈছিল । বিগত ৫ টা মাহ কেন্দ্ৰতে চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত ডাঙৰ-দীঘল হয় ভালুকৰ পোৱালি দুটা ।

কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত থকা ভালুকৰ পোৱালি (ETV Bharat)

কেন্দ্ৰত সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত খেলি থকাও প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে পোৱালি কেইটাক ৷ যাৰ বাবে সম্প্ৰতি বনৰ জীৱ বনলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ চিন্তা কৰিছে কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকে ৷ সেই অনুসৰি দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ লৈ যোৱা হ'ব ভালুকৰ পোৱালিকেইটাক ।

কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত থকা ভালুকৰ পোৱালি (ETV Bharat)

ডাঃ চৌধুৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "ভালুকৰ পোৱালি দুটা যিহেতু সৰুৰে পৰা মানুহৰ দ্বাৰা পৰিচৰ্যা কৰা হৈছে, সেয়ে পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিওতে সময় লাগিব ৷ প্ৰথমে পোৱালি দুটা অহা ১৭ আগষ্টত দিহিং পাটকাইলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ৷"

পোৱালি দুটা স্থানান্তৰ কৰাৰ পাছত বনত সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে দুই তিনিমাহ সময় লাগিব বুলিও জনাই কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকজনে ৷

কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত থকা ভালুকৰ পোৱালি (ETV Bharat)

ভালুকৰ উদ্ধাৰ সন্দৰ্ভত ডাঃ চৌধুৰীয়ে কয় যে পূৰ্বে উদ্ধাৰ হোৱা ভালুক অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা ভালুকৰ সংৰক্ষণ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত মুকলি কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু এই পোৱালি দুটা যিহেতু অসমতে উদ্ধাৰ হোৱা আৰু অসমতে ইহঁতৰ আবাস আছে সেয়ে দিহিং পাটকাইতে পোৱালি দুটা মুকলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ভালুকৰ পোৱালি দুটা পুনঃসংস্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰী অনুমতিও লাভ কৰিছে বুলিও জনাই চৌধুৰীয়ে ৷

