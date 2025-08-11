যোৰহাট: সংকটত অসমৰ ২০০ বছৰীয়া চাহ উদ্যোগ । শ্ৰীলংকা, কেনিয়া, নেপালৰ পৰা অহা চাহে অসমৰ চাহ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । দক্ষিণ ভাৰতত ৰং কৰা চাহে কিদৰে অসমৰ চাহক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে সেয়া আপুনি জানেনে ? এই ভয়াৱহ ছবিখনৰ বিষয়ে জানিলে আপোনাৰো চকু কঁপালত উঠিব ।
এই সংকটৰ পৰা অসমৰ উদ্য়োগটোক কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ উদ্যোগত 'চাহ উদ্যোগৰ সংকট আৰু প্ৰত্যাহ্বান' শীৰ্ষক এক আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰা হয় । টোকোলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনাত ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডৰ সঞ্চালকসহ কেইবাটাও চাহ উদ্যোগৰ লগত জড়িত সংস্থা, বিশিষ্ট চাহ খেতিয়কে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কেনিয়া, শ্ৰীলংকা আৰু নেপালৰ পৰা কোনে আনিছে চাহ ?
উক্ত আলোচনা চক্ৰৰ পিছতেই আছাম ব'ট লীফ টী মেনুফেকচাৰিং এছ'ছিয়েছন (ABLTMA)ৰ সভাপতি চান্দ কুমাৰ গোহাঁয়ে সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়, "ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডে এটা নিয়ম উলিয়ালে যে ৩০ ডিচেম্বৰৰ পিছত আমি কেঁচাপাত চিঙিব নোৱাৰো । এফালে আমাক বঞ্চিত কৰিছে আৰু আনফালে কেনিয়া, শ্ৰীলংকা আৰু নেপালৰ পৰা ভাৰতলৈ চাহ আহিল । সেইসমূহ চাহ ভাৰতলৈ অনাসকল কোন ? কাৰণ বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ চাহ ভাৰতলৈ অহাৰ বাবে আমাৰ সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছে । আমাৰ বাবে যিসমূহ নিয়ম, নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হৈ আছে সেই মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ নিয়ম-নীতি প্ৰযোজ্য হয় নে নহয় সেয়া আমি চৰকাৰক সুধিব বিচাৰিছো । সকলো ক্ষেত্ৰতে সমান নীতি-নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব ।"
জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ কোন জিলাত বেছিকৈ পৰিছে ?
আনহাতে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে অসমৰ চাহ উৎপাদনত প্ৰভাৱ পেলোৱা সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক তথা বিশিষ্ট চাহ খেতিয়ক প্ৰভাত কমল বেজবৰুৱাই কয়,"ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউ, লখিমপুৰ, ধেমাজি আদি ঠাইত চাহৰ ক্ষেত্ৰত জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰা নাই । সেই ঠাইসমূহত যোৱা বছৰৰ তুলনাত উৎপাদন বেছিকৈ হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, মধ্য অসম আদি ঠাইত জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰিছে । ফলত বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হৈছে আৰু উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ বাবে এইসমূহ স্থানত চাহৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে । তাৰ বাবে এইসমূহ ঠাইত চাহৰ উৎপাদন কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ অনাগত দিনলৈকে থাকিব । এই ক্ষেত্ৰত টোকোলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আমাৰ লগত সন্মত হ'ব ।"
বহি:ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা চাহৰ আমদানি বন্ধ কৰাৰ দাবী :
ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "আমি চাহৰ গুণগত মান বৃদ্ধি কৰিম । বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা চাহৰ আমদানি বন্ধ কৰিব লাগে । কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে যথেষ্ট পৰিমাণে চাহ উৎপাদন হয় আৰু সেয়েহে বাহিৰৰ পৰা অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । আমাৰ চাহ উৎপাদন কৰোতে যিখিনি অৱশিষ্ট ওলাই, চাহৰ সেই অৱশিষ্টখিনি ধ্বংস কৰিব পেলাব লাগে । কাৰণ একাংশই সেইবোৰ চাহ কোনোবা পাৰ্টীক বিক্ৰী কৰে । সেই গেলা চাহসমূহ ভাল চাহৰ লগত মিহলাই বিক্ৰী কৰে । ফলত চাহৰ ক্ষেত্ৰখনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেয়া বন্ধ হ'ব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ব'ৰ্ডৰ যি ৰাজসাহাৰ্য আছে সেয়া সৰহ সংখ্যক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক দিব লাগে আৰু বৃহৎ বাগানলৈ যাব নালাগে । গুণগত মানৰ চাহ উৎপাদনৰ স্বাৰ্থত চাহ ব'ৰ্ডে এনে পদক্ষেপ ল'ব লাগে । চাহপাতৰ উচিত মূল্য আৰু কেঁচাপাতৰ উচিত মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি নেকি সেই বিষয়ে চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিম । কিছুমান ৰাসায়নিক আমাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া প্ৰস্তাৱ যুক্তি সহকাৰে দিয়ে । আনহাতে দক্ষিণ ভাৰতৰ বিশেষকৈ হায়দৰাবাদ, বেংগালুৰু আদি স্থানত চাহক ৰং কৰা হয় । লগতে এক কলকাতাৰ লবীয়ে চাহ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে । "
সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ উদ্যোগত যোৰহাটৰ টোকোলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰত সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ ২০০ বছৰীয়া চাহ উদ্যোগৰ প্ৰতি অহা সংকট আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তন সম্পৰ্কীয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰভাত কমল বেজবৰুৱা, ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অৰুণিতা ফুকন যাদৱ, টোকোলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক তথা এ টি পি এৰ বিষয়ববীয়া, ভাৰতীয় চাহ সংস্থা আৰু চাহ উদ্যোগৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সংস্থা, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।