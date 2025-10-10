ETV Bharat / state

হঠাতে কিয় বন্ধ হ'ল তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিৰ উৰণসেতুৰ নিৰ্মাণকাৰ্য

এই উৰণসেতু ২০২০ চনত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু প্ৰায় ৩২১ কোটি টকাৰ কামৰ অৱণ্টন বিচৰা হৈছিল ।

হঠাৎ বন্ধ মিছন চাৰিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 2:56 PM IST

তেজপুৰ: তেজপুৰ চহৰৰ মিছন চাৰিআলিৰ ব্যস্ত ক্ৰছিঙত নিৰ্মীয়মান উৰণসেঁতুখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য হঠাতে স্থগিত হৈ পৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজ । বিগত প্ৰায় ৪ বছৰ ধৰি তেজপুৰ মিচন চাৰিআলিত উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি দেবাঞ্জন বিকাশ পাঠকে ।

মিচন চাৰিআলি ট্ৰেফিক পইণ্টৰ পৰা ঢেকীয়াজুলি দিশে ডিফেন্স পি আৰ অ’ কাৰ্যালয়লৈকে বি পি তিনিআলিৰ ফালে থকা পশ্চিম অংশৰ পথটো নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে । ফলস্বৰূপে পুৱা ৮ বজাৰ পিছত মাজনিশালৈকে যান-বাহনৰ বিশৃংখলতাৰ বাবে পথচাৰীয়ে যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে ।

মিছন চাৰিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ আছু নেতা (ETV Bharat Assam)

কাৰণ একে সময়তে যেতিয়া গধুৰ বাহনসমূহে পথটোত ভিৰ কৰি অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে ই অতি ভয়াবহ হৈ পৰে । তাতোকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ’ল যেতিয়া বৰষুণ হয় তেতিয়া পথৰ গাঁতবোৰে ডাঙৰ আকৃতি লয়, যাৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ বাবে গুৰুতৰ ভাবুকি আহি পৰে ।

লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে উৰণসেতুৰ নিৰ্মাণকাৰ্য (ETV Bharat Assam)

যাতায়তকাৰীসকলে জৰাজীৰ্ণ পথৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৰ প্ৰতি থকা ক্ষোভক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । লগতে স্থানীয় লোক আৰু পথচাৰীৰ অভিযোগ যে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যান-বাহনৰ ব্যৱসায়তো যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে । স্থানীয় লোকসকলেও অভিযোগ কৰে যে কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখিত সেৱা পথৰ মেৰামতিৰ কাম নকৰাৰ বাবে নিৰ্মাণাধীন উৰণ সেতুৰ যাতায়তকাৰীৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে ।

বন্ধ হ'ল তেজপুৰ চহৰৰ মিছন চাৰিআলিৰ উৰণসেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিৰ এই উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আছিল মিছন চাৰিআলিৰ চাৰিওফালৰ পৰা হোৱা যান বাহনৰ অনাকাংক্ষিত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ । কলীয়া ভোমোৰা সেতুৰ পৰা তেজপুৰ চহৰৰ দিশে আৰু ঢেকীয়াজুলি বালিপৰা দিশলৈ যোৱাৰ বাবে বৃহৎ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ।

ছাত্রনেতা পাঠকে কয়, "বিগত ২০২০ চনত প্ৰস্তাৱিত এই উৰণসেতু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু প্ৰায় ৩২১ কোটি টকাৰ কামৰ অৱণ্টন বিচৰা হৈছিল । তাৰ পিছত ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে এই উৰণসেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল । এই উৰণসেতু তেজপুৰৰ ৰাইজৰ আৰু তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল, বহুতো স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত এই সেতু নিৰ্মাণ হৈ আছে ।

পথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপে বিপদত পেলাইছে যাত্ৰীক (ETV Bharat Assam)

কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যি নিৰ্মাণ সংস্থাক এই নিৰ্মাণকাৰ্যৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে ৰাইজৰ কথা নাভাবি কাম কৰি আছে ৷ যি ছাৰ্ভিচ ৰোড হ'ব লাগিছিল সেয়া নহ'ল ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুতৌ লগা অৱস্থাৰ বিষয়ে সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্র সন্থাই যোৱা মাহত পথ অৱৰোধ কৰিছিল । কিন্ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নকৰিলে ।"

ছাত্র নেতা পাঠকে কয়, "প্ৰকৃততে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰী বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ৰাইজক আওকান কৰি এই নিৰ্মাণ কৰি আছে । নিৰ্মাণকাৰ্য কিয় বন্ধ হৈ আছে ? কাৰণ এয়া পুনৰ নিৰ্বাচনৰ ললীপপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাই আছে, আমি ছাত্র সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে অনতিপলমে এই নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰক, ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে ছাৰ্ভিচ ৰোডৰ ব্যৱস্থা কৰক, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰক ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় চালকে কয়, "পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ছাৰ্ভিচ পথেৰে যাত্ৰী অনা নিয়া কৰাতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে । পথত প্ৰকাণ্ড গাঁত, যাৰ বাবে গাড়ী চলোৱাটো অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে ।"

ঠেক পথৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক যান-জঁটৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এজন স্থানীয় লোকৰ মতে পথৰ দাঁতিত আৰু মাজত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাবে পানী জমা হৈ যাতায়ত ব্যাঘাত জন্মে আৰু পথচাৰীৰ চলাচলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । লগতে উৰণ সেতুৰ কাম একেবাৰে লেহেমীয়া গতি আৰু বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে ।

উৰণসেতুখনৰ পশ্চিম অংশত চলি থকা নিৰ্মাণৰ মাজতে সেৱা পথৰ উল্লেখিত অংশটোত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশৃংখলতা আৰু বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে । যাৰ ফলস্বৰূপে সাধাৰণ জনতাই যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা এক সংকটজনক সময় পাৰ কৰি আহিছে ।

তৰাজন কুমাৰগাঁও অঞ্চল (বি পি তিনিআলি)ৰ পৰা মিছন চাৰিআলি ট্ৰেফিক পইণ্ট হৈ পৰুৱা চাৰিআলি অঞ্চললৈকে এই দূৰত্বত যাতায়ত কৰা লোকসকলে প্ৰায়ে কৰ্তৃপক্ষৰ যমৰ যাতনা ভূগিবলগীয়া হৈছে । পথটোত ইতিমধ্যে কেবাটাও সৰু-সৰু দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ।

