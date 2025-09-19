মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত হেৰাই গ'ল জুবিন; শোকৰ বন্য়া

মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত হেৰাই গ'ল জুবিন; শোকৰ বন্য়া
এক অবিশ্বাস্য সংবাদত শোকস্তব্ধ লাখ লাখ জনতা । আৰু কোনো দিনেই দেখা নাপাব মনৰ শিল্পীগৰাকীক ।
Published : September 19, 2025 at 9:29 PM IST
নিউজ ডেক্স : এটা যুগৰ অৱসান । স্তব্ধ হ'ল জোনাক নিশাৰ গান গোৱা এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ দূৰন্ত গতি । লাখ লাখ অনুৰাগীক শোকৰ সাগৰত এৰি থৈ চিৰদিনৰ বাবে বিদায় ল'লে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে । চৌদিশে এতিয়া মাথোঁ শোকৰ বন্য়া ।
জুবিন আছিল অসমৰ শ্য়েলী :
জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্য়ুত শোক প্ৰকাশ কৰি অসম সাহিত্য় সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শ্বাহে কয়, "অসমৰ জ্বলন্ত সমস্য়াৰ বিষয়ে জুবিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল মনকৰিবলগীয়া । জুবিনৰ আত্মসন্মান অতুলনীয় । জুবিনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হ'লে সদায় কবি শ্য়েলীক মনত পৰে । কৰি শ্য়েলীক এটা স্পিৰিট বুলি কোৱা হয় । এটা জ্বলন্ত বা জীৱন্ত প্ৰতিভা তথা প্ৰেৰণা বুলি কোৱা হয় । শ্য়েলী আৰু জুবিনৰ মৃত্য়ুৰ মিল আছে, দুয়োগৰাকীৰে সাগৰতেই মৃত্য়ু হৈছে । দুয়োগৰাকীয়ে আকাশত আৰু সাগৰৰ তলিত উৰাৰ কথা কৈছে । জুবিন আছিল অসমৰ শ্য়েলী ।"
এনেকুৱা এজন আহিবলৈ আৰু সময় লাগিব:
অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "আমাৰে নহয় সকলোৰে বেয়া লাগিছে । কাৰ কেনেকৈ মৃত্য়ু লিখা আছে কোনোৱে নাজানে । এনেকুৱা এজন আহিবলৈ আৰু সময় লাগিব ।"
অসমে এজন বহল অন্তৰৰ শিল্পীক হেৰুৱালে :
'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' হেৰাই গ'ল জুবিন গাৰ্গ । সীমাহীন দুখৰ সাগৰত অসমবাসীক এৰি নিজে হেৰাই গ'ল কেতিয়াও বিচাৰি নোপোৱা তমসাত । এক বুজাব নোৱাৰা গভীৰ বেদনা, যি হয়তো জুবিন গাৰ্গৰ গুণমুগ্ধই আজীৱন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব । জুবিন গাৰ্গৰ বহুমুখী প্ৰতিভাই সকলোকে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ সময়তে তেওঁৰ চিৰবিদায় অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে এক অবিশ্বাস্য সংবাদ ।
জুবিন গাৰ্গক নিচেই ওচৰৰ পৰা পোৱা কলিয়াবৰৰ গীতিকাৰ-সুৰকাৰ ৰবীন বৰাই কয়, "আজি সঁচাই দুখৰ দিন । অসমে এজন সঁচা, বহল অন্তৰৰ শিল্পীক হেৰুৱালে । মানুহক সহায় কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা ব্যক্তি বিৰল । মোৰ এটি ভক্তিমূলক গীত গোৱাৰে পৰা জুবিনদাৰ লগত মোৰ আন্তৰিক সম্বন্ধ । মোৰ বাইদেউৰ অসুখৰ সময়ত আৰ্থিকভাৱেও সহায় কৰিছে । মুম্বাইৰ পৰা উভতি আহিবলৈ প্লেনৰ টিকট কাটি দিছে । মোৰ ঘৰলৈ কেইবাবাৰো আহিছে । মই লিখা, সুৰ কৰা বহু কেছেটৰ ভক্তিমূলক গীত, বিহু আৰু 'অৰ্পণ' বোলছবিৰ গীতত কণ্ঠদান কৰিছে ।এনে এগৰাকী মহান শিল্পীক হেৰুৱাই আমি মৰ্মাহত ।"
চকুলু টুকিছে পেহীয়েক দেৱযানী বৰঠাকুৰে :
টীয়ক তামুলীচিগা লুখুৰাখন গাঁৱৰ জুবিনৰ পিতৃগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশ । শৈশৱত সেইখন ঘৰখনত আহি গাঁৱৰ পৰিৱেশত নানা স্ফূৰ্তি কৰিছিল জুবিনে । আজি চকুলু টুকি পেহীয়েক দেৱযানী বৰঠাকুৰে জুবিনৰ কথা কৈ কান্দিছে ।
তেওঁ কয়, "প্ৰথমে মোবাইলত দেখি তাৰ ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছিলো যদিও পাছত সি নাই বুলি গম পাই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই । সি আমাক বহুত সহায় কৰিলে । মোৰ বেমাৰৰ সময়ত সি গুৱাহাটীলৈ নি সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা কৰাই মোক সুস্থ কৰিলে । গাঁৱৰ পৰিৱেশত থাকি সি বৰ ভাল পাইছিল । সৰুতে আহি আমাৰ পুখুৰীত সাতুৰি আমাৰ ল'ৰা কেইটাক ভয় খুৱাইছিল, নানা দুষ্টামি কৰিছিল । আজি সেইবোৰ মনলৈ আহিছে । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত সি জীয়াই আছিল আৰু এইবাৰো সুস্থ হ'ব বুলি আশা কৰিছিলো । আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে ৰাইজো আজি মৰ্মাহত । আমি বৰ কষ্ট পাইছো ।"
আনহাতে, সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "এটা কালজয়ী যুগৰ অৱসান ঘটিল ।"