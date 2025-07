ETV Bharat / state

মহানগৰীৰ বৰ্জিত দূষিত পানী শোধনৰ বৃহৎ প্ৰকল্প; সোমবাৰে মুকলি হ'ব পাইলট প্ৰজেক্ট - BARCHALA SEWERAGE TREATMENT PLANT

Published : July 5, 2025 at 7:47 PM IST

By ETV Bharat Assamese Team

জি এম ডি এৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বৰচলাত ৬ এম এল ডি লেতেৰা পানী পৰে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ইয়াৰে ২ এম এল ডি পানী প্ৰকল্পটোৰ যোগেদি শোধন কৰা হ'ব । পৰৱৰ্তী সময়ত সম্পূৰ্ণ দূষিত পানী শোধনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । এইটো এটা পাইলট প্ৰজেক্ট । ২ এম এল ডি পানী শোধন কৰি পেলোৱা হ'ব । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৮টা ৱাৰ্ডৰ পানী এই বিলখনলৈ আহে ।"

বৰচলাৰ পাইলট প্ৰজেক্ট (ETV Bharat Assam)

ঘৰুৱা ময়লা নিষ্কাশনৰ বিশেষ প্ৰকল্প

গুৱ‍াহাটীত হ'বলগীয়া মূল ছুৱেৰেজ ব্যৱস্থাটো সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গুৱাহাটীত ছুৱেৰেজ প্লেন নাই । ইয়াত সকলোৱে ছেফটিক টেংক ব্যৱহাৰ কৰে । যাৰ বাবে গুৱাহাটীত ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । যিটো এটা বৃহৎ প্ৰকল্প আৰু এই প্ৰকল্পটো গুৱাহাটী জল বোৰ্ডে কৰিব ।"

প্ৰকল্পটোৰ ব্যয় সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "জাইকাৰ যোগেদি এই প্ৰকল্পটো কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে ১৪০০ কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ইয়াৰ ডি পি আৰৰ কাম হৈছে । ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটীৰ তিনিটা স্থানত ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট হ'ব । পানীৰ কানেকচনৰ দৰে সকলোৰে ঘৰত ছুৱেৰেজৰ ক‍ানেকচন লাগিব । ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ সকলো আৱৰ্জনা তথা মল-মূত্র পাইপযোগে যাব ।"

মহানগৰীত বৰ্জিত দূষিত পানী শোধনৰ পাইলট প্ৰজেক্ট (ETV Bharat Assam)

ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট সন্দৰ্ভত তেওঁ আৰু কয়, "ইয়‍াৰ বাবে একো একোটা ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট থাকিব । প্লাণ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত গোটেই গুৱাহাটীৰ ছুৱেৰেজখিনি সংগ্ৰহ কৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব । ইয়াৰ ফলত প্ৰকৃতাৰ্থত গুৱাহাটীখন স্বচ্ছ আৰু নিকা হ'ব । সেইটো হ'লে ঘৰে ঘৰে নাথাকিব ছেফটিক টেংকী ।"

বৰচলা বিলৰ ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট

গুৱাহাটীৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ বৰ্জিত পানী শোধন কৰাৰ বাবে বৰচলা বিলত কৰা পাইলট প্ৰজেক্টটো সোমবাৰে মুকলি কৰা হ'ব । প্ৰকল্পটোৰ নাম হৈছে Pilot project for setting up upflow anaerobic sludge blanket based sewage treatment plant on EPC ।

মহানগৰীত বৰ্জিত দূষিত পানী শোধনৰ পাইলট প্ৰজেক্ট (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰকল্পটোত ব্যয় হৈছে ৫৩৭ লাখ টকা । এই প্ৰকল্পটোৱে শোধন কৰিব ২ এম ডি এল দূষিত পানী । প্ৰকল্পটো কৰিছে মেচাৰ্চ লিভিং ৱাটাৰ টেকন'লজিছ এণ্ড ড্ৰিটো ৰিছাৰ্চ এণ্ড টেকন'লজী এল এল পিয়ে ।

এই প্ৰকল্পই নলাৰে অহা বৰ্জিত পানী শোধন কৰিব । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ১৮ আৰু ৩০ৰ পৰা ৩৬লৈ আঠটা ৱাৰ্ডৰ বৰ্জিত পানী বৰচলা বিলত পৰে । এই পানীখিনি প্ৰকল্পটোত শোধনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সম্পূৰ্ণ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে প্ৰকল্পটোত পানী শোধন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।