সৰুপথাৰত এখন বিশেষ বজাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে
গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাৰ ৰূপত এখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী । বাণিজ্য বিভাগে আয়োজন কৰিছে এখন বজাৰৰ ।
Published : October 10, 2025 at 6:54 PM IST
সৰুপথাৰ: এখন বিশেষ বজাৰ । বাকী বজাৰতকৈ কিছু পৃথক এই বজাৰখন । কিয়নো তাত শিক্ষাৰ্থীসকল গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাও শিক্ষাৰ্থী । যিখন বজাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে । কোনোবা শিক্ষাৰ্থীয়ে যদি বিক্ৰী কৰিছে শীতল পানীয়, আন কোনোৱে বিক্ৰী কৰিছে শাক-পাচলি । সন্মুখত ফাষ্ট ফুড, পানীপুৰি আদি লৈ গ্ৰাহকৰ অপেক্ষাত শিক্ষাৰ্থী । নিজ হাতেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীও বিক্ৰী কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে ।
আচলতে এই দৃশ্য গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ । মহাবিদ্যালয়খনৰ বাণিজ্য শাখাৰ উদ্যোগত বিদ্যায়তনিক পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত আয়োজন কৰা হৈছে কেম্পাছ বজাৰৰ । য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে বজাৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কেম্পাছ বজাৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
আচলতে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নহয় । সেই কথা বিবেচনা কৰি বিগত কেইবা বছৰ ধৰি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ব্যৱসায়ৰ প্ৰায়োগিক জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেম্পাছ বজাৰ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । বিভিন্ন ধৰণৰ বিপণি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দিয়ে আৰু বাকী শিক্ষক-কৰ্মচাৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল গ্ৰাহক হয় । শুকুৰবাৰেও মহাবিদ্যালয় চৌহদত অতি উলহ-মালহেৰে কেম্পাছ বজাৰ অনুষ্ঠিত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰে কয়, "সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই কেম্পাছ বজাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । বাণিজ্য বিভাগৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত বিষয়ৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰায়োগিক জ্ঞান অৰ্জনৰ সহায়ক হোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই বজাৰখন অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ সৃজনী প্ৰতিভাৰে বিপণিসমূহ দিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ব্যৱসায়িক দিশৰ জ্ঞান লাভ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰিব ।"
কেম্পাছ বজাৰ সন্দৰ্ভত বাণিজ্য বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক প্ৰশান্ত পোদ্দাৰে কয়, "আজি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে উল্লেখযোগ্য দিন । বাণিজ্য শাখাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত ব্যৱসায়ৰ বিষয়সমূহ শ্ৰেণীকোঠাত আমি জ্ঞান দিও, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত কেনেকৈ ব্যৱসায় এটা কৰিব তাৰ উদ্দেশ্যৰেই কেম্পাছ বজাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ব্যৱসায়ৰ প্ৰথম খোজ হিচাপে চিহ্নিত কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য শাখাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা কেম্পাছ বজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যৰ বিপণিৰ লগতে ফেশ্বন, শিল্পকলা, নানাৰঙী ফুল আৰু গেম কৰ্ণাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কৰ্মৰ প্ৰদৰ্শন কৰে । সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা কেম্পাছ বজাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ব্যৱসায়িক জ্ঞান বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰটো প্ৰেৰণা যোগাব । আনহাতে বাণিজ্য শাখাত যিহেতু তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত বজাৰৰ বিষয়টো আছে গতিকে এই কেম্পাছ বজাৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ব্যৱহাৰিক দিশত উপকৃত হোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যোৱাত উৎসাহিত হ'ব । মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগতে আন আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই বজাৰত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে বিপণিসমূহত উপলব্ধ বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি লয় ।
