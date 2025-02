ETV Bharat / state

ৰাজনীতিতকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাই সদায়েই প্ৰাথমিক অগ্ৰাধিকাৰ পাব লাগে: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা - CM HIMANTA BISWA SARMA

লক্ষণীয় বিষয় যে সামাজিক মাধ্যম যোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অনাৰ লগতে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰো অৱতাৰণা কৰিছে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :

সাংসদ গৌৰৱ গগৈক পাকিস্তানী উচ্চায়ুক্তৰে সাঙুৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰে । সামজিক মাধ্যম যোগে ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰে মুখ্যমন্ত্রীৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছে । তেওঁ কয়, "অলপ সময়ৰ পূৰ্বে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কিয় ভাৰতত থকা দিল্লীস্থ উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ ২০১৫ চনত গৈ তেতিয়াৰ পাকিস্তানী উচ্চায়ুক্ত গৰাকীক লগ ধৰিছিল ? কিয় ভাৰত-পাকিস্তান সম্পৰ্কৰ বিষয়ত কথা পাতিছিল বুলি প্ৰশ্নৰ অবতাৰণা কৰিছে আৰু তেখেতৰ নিজস্ব চিন্তা আৰু কাহিনীৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে এটা নেতিবাচক ধাৰণা সৃষ্টি কৰি সাংঘাতিক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে । অৰ্ধসত্য কথাৰে তেওঁ সাংসদগৰাকীক অতি সুপৰিকল্পিতভাৱে দেশদ্ৰোহী সাজিবলৈ অপচেষ্টা কৰি আছে যেন অনুভৱ হয় ! যিটো বিজেপি দল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুৰণি স্বভাৱ ।"

কোঁৱৰে লগতে কয়, "আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক বিনম্ৰতাৰে জনাব বিচাৰো যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈক দেশপ্ৰেমৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ পৰা প্ৰয়োজন নাই । ইতিমধ্যেই সাংসদ গগৈয়ে নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা নিজৰ দায়িত্ব আৰু দেশপ্ৰেমৰ প্ৰমাণ দি থৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীক তাৰে দুটামান উদাহৰণস্বৰূপে আগবঢ়ালো ।

১) ২০১৯ চনৰ ৩ চেপ্টেম্বৰত শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী কলম্বোত অনুষ্ঠিত UNICEF ৰ South Asia Parliamentarian Conference on Children Right Convention ত সাংসদ গগৈয়ে কেনেদৰে জম্মু-কাশ্মীৰ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় গতিকে সেই বিষয়ত পাকিস্তানৰ প্ৰতিনিধিক মাত নামাতিবলৈ ধমক দিয়াৰ লগতে পাকিস্তানত হিন্দুকে ধৰি সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত চলোৱা অত্যাচাৰৰ বাবে কটু সমালোচনা কৰিছিল সেয়া জানিবলৈ ৰাষ্টীয় সংবাদ মাধ্যমত তেতিয়া Headline হোৱা এটা Video link তলত দিছো ।

২) মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ২০১৫ চনৰ পাকিস্তানী উচ্চায়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে সাংসদ গগৈ একেলগে বহি আলোচনা কৰাৰ এখন ফটো দিছে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰত-পাক সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ সাংসদ হিচাপে গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ ফটো দিয়া নাই । ২০১৫ চনৰ ফটো যিহেতু বিচাৰি উলিয়াব পাৰিছে তেন্তে ২০১৭ চনৰ ফটোও নিশ্চয়কৈ পাইছে । আপুনি নিদিলেও আমিয়েই দিছো় বাৰু...!

২০১৭ চনত দিল্লীৰ India International Centre ত ভাৰত-পাক সম্পৰ্ক উন্নীতকৰণৰ বাবে প্ৰাক্তন উচ্চায়ুক্ত, বিদেশ সচিব আৰু বিদেশ নীতিৰ বিশেষজ্ঞসকলে এখন আলোচনাচক্ৰৰ আয়োজন কৰিছিল । তাত সাংসদ গগৈয়ে will India and Pakistan ever had good neighbourly relations বিষয়ত বক্তৃতা দিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছিল । তেতিয়াও কিন্তু সাংসদ গগৈ প্ৰথমবাৰৰ সাংসদেই আছিল । সাংসদ গৌৰৱ গগৈক দেশৰ এই বিদ্বান ব্যক্তিসকলে নিশ্চয়কৈ এজন উচ্চ শিক্ষিত, দক্ষ আৰু বিদেশ নীতিৰ ওপৰত অধ্যয়নশীল যুৱ সাংসদ হিচাপেই উক্ত সভালৈ নিমন্ত্ৰণ দিছিল ।

এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছো যে উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাসকল আৰু দেশৰ প্ৰাক্তন উচ্চায়ুক্ত, বিদেশ সচিবসকল, বিদেশ নীতিৰ বিশেষজ্ঞসকল, কূটনীতিবিদসকল দেশদ্ৰোহী আছিল নেকি ? কাৰণ তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ উন্নত কৰাৰ কথাত গুৰুত্ব দিছিল । নে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও এজন পাকিস্তানী এজেন্ট হিচাপেহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেকি ?

৩) তাৰোপৰি আৰু বিভিন্ন উদাহৰণ আছে । কিন্তু উদ্দেশ্যে প্ৰণোদিত, সু-পৰিকল্পিত কাহিনী ৰচক মানুহক এইবিলাক দি সময় নষ্ট কৰিবৰ মন নাই । বাকী অসমৰ ৰাইজে যোৱা আঢ়ৈ দশকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চতুৰ ৰাজনীতি আৰু গৌৰৱ গগৈৰ অধ্যয়নশীলতা, সততা আৰু গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ৰাজনীতিও দেখিছে । বাকী অসমৰ সচেতন ৰাইজে সকলোৰে ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব ।"