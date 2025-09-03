ETV Bharat / state

মাদানীৰ খবৰ ৰখাটো মোৰ কাম নহয়; মাদানী প্ৰসংগত পুনৰ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী - ASSAM CM ON MADANI

আজাৰাৰ কাঁহিকুছিত অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত কেইবাটাও প্ৰসংগত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

Assam CM on Madani
মাদানী প্ৰসংগত পুনৰ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2025 at 2:31 PM IST

4 Min Read

মিৰ্জা : "মাদানীক পিচা কৰি থকাটো আমাৰ কাম নেকি ? কত মাদানী আহিব, কত মাদানী যাব । মাদানীক পিচা কৰি থকাটো আমাৰ কাম নহয় । কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ যদি কিবা উচটনিমূলক বক্তব্য দিয়ে জে'লত ভৰাই থম... মই মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ খবৰ ৰাখিম নে মাদানীৰ খবৰ ৰাখিম । খবৰ যদি ৰাখিব লাগে আপোনাৰ ৰাখিম, মাদানীৰ কিয় ৰাখিব লাগে । ফাল্টু মানুহৰ খবৰ ৰখাটো মোৰ কাম নহয় নহয় ।" মাদানীৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে পুনৰ সৰৱ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

বুধবাৰে আজাৰাৰ কাঁহিকুছিত অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । অনুষ্ঠানৰ পিছত সাংবাদিকৰে হোৱা মুখামুখিত মাদানী সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মাদানীক লৈ পুনৰ সোচ্চাৰ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ।

মাদানীৰ খবৰ ৰখাটো মোৰ কাম নহয়; মাদানী প্ৰসংগত পুনৰ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

CAAৰ অধীনত তিনিজনক নাগৰিকত্ব প্ৰদান

ইফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত বাংলাদেশী নাগৰিকক অসমত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ বিষয়তো মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । তেওঁ কয় যে অসমত চি এ এৰ অধীনত কৰা ১২ খন আবেদনৰ বিপৰীতে কেৱল তিনিজন বিদেশীয়েহে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে ।

সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয় যে অসমত লাখ লাখ বিদেশীয়ে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব বুলি আশংকা কৰাৰ বিপৰীতে ইমান কম সংখ্যক আবেদনৰ পটভূমিত ‘কা’ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাটো অসাৰ ।

তেওঁ কয়, "অসমত চি এ এৰ অধীনত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ তিনিজন লোকেহে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে । এই পৰ্যন্ত আমি মাত্ৰ ১২ খন আবেদনহে পাইছোঁ । বাকী ৯ খন আবেদন বিবেচনাধীন হৈ আছে ।"

নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ৰ বিৰোধিতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "অসমত ২০-২৫ লাখ লোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব বুলি চিঞৰ-বাখৰ লগাই আছিল । এতিয়া আপুনি নিজেই বিবেচনা কৰক যে যেতিয়া আমি মাত্ৰ ১২ খন আবেদনহে পাইছোঁ, তেনেক্ষেত্ৰত 'কা' সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাটো প্ৰাসংগিক নেকি ।"

এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থওঁ যে ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ‘কা’ৰ অধীনত নাগৰিকত্ব লাভ কৰা দুলন দাস নামৰ ৫০ বছৰীয়া ব্যক্তিজন হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি ।

আনহাতে, মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানীয়ে গুৱাহাটী বুৰাই পেলোৱা বিষয়তো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "মেঘালয়ৰ ওপৰত ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা গোচৰৰ শুনানি লৈ আছে । মেঘালয় আৰু অসমৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই । মেঘালয়ত গৈ মই কেনেকৈ কাম কৰোঁ । গুৱাহাটীত কাম কৰিবৰ কাৰণে মেঘালয়ত কৰিব লাগিব । ড্ৰেইনটোতো মেঘালয়ৰ পৰায়ে বনাব লাগিব । আজি যোৰাবাটত যিখিনি পানী সোমায়, মেঘালয়ে যদি ড্ৰেইনটো আগৰ পৰায়ে কাটিব নিদিয়ে আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ । সেই কাৰণে আমি ছুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছোঁ । ছুপ্ৰিম কোৰ্টে মই আশাকৰোঁ যে অসমৰ কথা শুনিব ।"

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ আজাৰাৰ কাঁহিকুছিৰ শ্যামভূমি হাইস্কুল খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৭,৪৭৪ গৰাকী মহিলাৰ মাজত ১০ হাজাৰ টকাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক বিতৰণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্যজুৰি চলি থকা চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু ৰামছাৰাণীৰ মহিলাসকলৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰা হয় ।

মঞ্চত নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোৰে ঘৰবোৰ মহিলাৰ কথা মতে চলিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "সকলোৰে ঘৰবোৰ মহিলাৰ কথা মতে চলিব লাগে । মোৰো ঘৰ মহিলাৰ কথা মতেহে চলে ।"

