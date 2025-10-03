ETV Bharat / state

ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়া আয়োগৰ ওপৰত জুবিনৰ মৃত্যুৰ বিচাৰৰ ভাৰ

গুৱাহাটীৰ পোষ্টম’ৰ্টেম ৰিপ’ৰ্টটো ৰাজহুৱা কৰিব, নকৰিব সেই সিদ্ধান্ত আমি গৰিমাৰ ওপৰত এৰি দিম - ফেচবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

জুবিন গাৰ্গ (ANI)
Published : October 3, 2025 at 9:28 PM IST

গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ফেচবুক লাইভযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে বহু নতুন কথা ৷ তদুপৰি শেহতীয়া ফেচবুক লাইভ সম্পৰ্কতো পুনৰ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

শেহতীয়া ফেচবুক লাইভত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰা বুলি কৈ কয়, ‘‘আমি সকলো জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী ৷ কোনোবা এজনে ভাবিব পাৰে মই বেছি ডাঙৰ অনুৰাগী, কোনোবা এজনে ভাবিব পাৰে মোতকৈ আৰু ডাঙৰ অনুৰাগী কোনো নাই ৷ কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো হ’ল যে প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী ৷ আমি কোনো বেছি নহয়, কোনো কম নহয় ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আৰু বহুক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে জুবিনৰ মৃত্যু, জুবিনৰ হত্যা, দুখজনকভাৱে জুবিন আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা এই ঘটনাই প্ৰতিজনকে কৰ’বাত নহয় কৰ’বাত আমাৰ অন্তৰাত্মাক আঘাত দিছে ৷ জুবিনৰ এগৰাকী অনুৰাগী হিচাপে ময়ো তাৰে ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ আৰু সেয়েহে এটা দিনৰ ভিতৰতে ছিংগাপুৰত পোষ্টমৰ্টেম কৰি দিল্লীলৈকে তেখেতৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ লৈ অহা, দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ লৈ আহি তেখেতক লাখ লাখ ৰাইজৰ দৰ্শনৰ বাবে পাৰ্থিৱ শৰীৰক সুৰক্ষিত কৰি দৰ্শনৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া আৰু শেষত সোণাপুৰত এক সুন্দৰ স্থানত তেখেতক বিদায় দিয়া - এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নহয় জুবিনৰ এগৰাকী অনুৰাগী হিচাপে নিজকে নিয়োগ কৰিছিলো ৷ যোৱা ফেচবুক লাইভত মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে জুবিনক ন্যায় দিয়াৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সেই দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিব ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘আৰু আপোনালোকে দেখিলে ইয়াৰ ভিতৰতে আমি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত বুলি সন্দেহ কৰা শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শেখৰজ্যোতি ভূঞা, অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আটাইকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলো আৰু 14 দিনৰ বাবে পুলিচৰ ৰিমাণ্ড ল’বলৈও সক্ষম হ’লো ৷ সাধাৰণতে কোনো ন্যায়ালয়ে 14 দিন পুলিচ ৰিমাণ্ড নিদিয়ে ৷ এইক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰচেষ্টাই এটা ব্যতিক্ৰমী ৰূপ ল’লে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি কোনোবা এজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে 14 দিনৰ পুলিচৰ ৰিমাণ্ড ল’বলৈ সক্ষম হৈছো ৷’’

ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই অধিবক্তাসকলক উদ্দেশ্যি কয় যে তেওঁলোকে জানে যে আদালতে তিনিদিন-তিনিদিন, চাৰিদিন-চাৰিদিনৰ বাবে ৰিমাণ্ড দিয়ে ৷ আনহাতে, ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া লোকসকলৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এতিয়া আমাৰ অপেক্ষা ছিংগাপুৰত থকা অসমীয়া লোকসকলে যাতে আহি আমাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰে ৷ আৰু যদিহে তেওঁলোকে সহযোগ নকৰে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধেও আমি কঠোৰ হ’ম ৷’’

জুবিন গাৰ্গৰ পোষ্টম’ৰ্টেম ৰিপ’ৰ্ট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী

বহুতৰ প্ৰশ্ন আছিলে ছিংগাপুৰত পোষ্টম’ৰ্টেম হ’ব, আমি ৰিপ’ৰ্ট পাম নে নাপাম ? যোৱাকালি জুবিনৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ হাতত আমি ছিংগাপুৰৰ পোষ্টম’ৰ্টেম ৰিপ’ৰ্টটো তুলি দিছো ৷ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত হোৱা পোষ্টম’ৰ্টেম ৰিপ’ৰ্টো অহাকালি আমি জুবিনৰ পত্নী গৰিমাৰ হাতত তুলি দিম ৷ গুৱাহাটীৰ পোষ্টম’ৰ্টেম ৰিপ’ৰ্টটো ৰাজহুৱা কৰিব, নকৰিব সেই সিদ্ধান্ত আমি গৰিমাৰ ওপৰত এৰি দিম ৷ গৰিমাৰ হাতত আমি পোষ্টম’ৰ্টেম ৰিপ’ৰ্ট আমি গতাই দিম আৰু আদালতকো আমি এই পোষ্টম’ৰ্টেম ৰিপ’ৰ্ট গতাই দিম ৷’’

ন্যায়িক আয়োগ গঠন

আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছো যে জুবিনক ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো - ন্যায়িক তদন্ত ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মাননীয় ন্যায়াধীশগৰাকীক আমি আহ্বান জনাইছিলো যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ এখন ন্যায়িক আয়োগ গঠন কৰিব লাগে আৰু এই ন্যায়িক আয়োগত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ নহয়, হাইকোৰ্টৰ বৰ্তমানৰ ন্যায়াধীশ এজনক নিযুক্তি দিব লাগে ৷ আমাৰ অনুৰোধত মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াই এজন বিচাৰপতিক জাষ্টিচ সৌমিত্ৰ শইকীয়াক এই আয়োগখনৰ অধ্যক্ষতা কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে ৷ যিসকল লোকে এই বিষয়ত দৃষ্টি ৰাখে তেওঁলোকে নিজেই জানে যে হাইকোৰ্টৰ ছিটিং জাজে জুডিছিয়েল কমিছন হেড কৰা আমাৰ ৰাজ্যত কৰ’বাত আগত এবাৰ বা দুবাৰ হ’ব পাৰে, কিন্তু ই স্বাভাৱিক নহয় ৷ অহাকালি আমি জাষ্টিচ সৌমিত্ৰ শইকীয়া আয়োগ গঠন কৰিম ৷ মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো’’ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷

‘‘এতিয়া যিসকলে ইউ টিউব, ফেচবুক, টুইটাৰত জুবিনৰ হত্যাৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য দাঙি ধৰিছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ’ব যে তেওঁলোকে এই আয়োগৰ সন্মুখলৈ গৈ শপতনামা দাখিল কৰা ৷ কৰ’বাত ফেচবুকত লাইক, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ’ল’ৱাৰ গোটাবলৈ জুবিনৰ অনুৰাগী হোৱা আৰু ন্যায়িক আয়োগক এতিয়া গৈ সহযোগিতা কৰা ৷ আমি নিশ্চিতভাৱে সেইসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিম, যিসকলে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত বিভিন্ন কথা ক’লে, এতিয়া তেওঁলোকে ন্য়ায়িক আয়োগৰ আগত শপতনামা দাখিল কৰাৰ দায়িত্ব পালন কৰিবনে নাই ৷ Now the ball will been there court, তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰপৰাই আমি প্ৰমাণ পাম যে কোন আচলতে জুবিনৰ অনুৰাগী’’ - এই ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

লগতে পঢ়ক: শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৱেদন দাখিল কৰা অধিবক্তাজন কোন ?

