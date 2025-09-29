ETV Bharat / state

জুবিনৰ বাবে আদানীয়ে কিবা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, অসমৰ ৰাইজে কৰিব: মুখ্যমন্ত্ৰী

অসম চৰকাৰে আজিলৈকে অসমৰ ৰাইজ কোনো কথাতে হতাশ হ'বলগীয়া কাম কৰা নাই । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

Assam CM on Zubeen death probe
গুৱাহাটীৰ পূজা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জুবিন গাৰ্গৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2025 at 7:03 PM IST

মিৰ্জা: জুবিন গাৰ্গৰ বাবে গৌতম আদানীৰ টকাৰ প্ৰয়োজন নাই যদিও অসমত বিনিয়োগ কৰিব খোজা মানুহগৰাকীয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । গৌতম আদানীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে কিবা কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকট কৰা সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

উল্লেখ্য যে শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ আজি হৈছে মহা সপ্তমী । ৰাজ্যত কোনো ধৰণৰ উৎসাহ-উদ্দীপনা নোহোৱাকৈ চলি আছে শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা । জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো মা দুৰ্গাৰ বন্দনা দুৰ্গাপূজাৰ আনন্দ যেন এতিয়া ক'তোৱেই নাই । সেয়ে মা দুৰ্গাৰ বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিখন পূজাস্থলীতে চলিছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ, আজাৰা আদিত মুঠ তেৰখন দুৰ্গাপূজাস্থলীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেৱী দুৰ্গাৰ আশিস লয় । আনহাতে, এই দিনটোত নিশালৈকে তেওঁ মুঠ ৩১ খন দুৰ্গাপূজাস্থলীলৈ যাব বুলিও প্ৰকাশ কৰে ।

জুবিনৰ বাবে আদানীয়ে কিবা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, অসমৰ ৰাইজে কৰিব: মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা-অৰ্চনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হতাশাৰ মাজতো, দুখৰ মাজতো সমাজখন ভালদৰে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে দেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

ইফালে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ খেলৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে খেল চাবলৈ নিজে যাব নোৱাৰিলেও অসমত বিশ্বকাপৰ দৰে খেল আৰম্ভ হোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা । আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাইজ হতাশ হোৱা কাম এতিয়ালৈকে কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সকলোকে বহুমুখী প্ৰচেষ্টাৰে শাস্তি দিব পৰা যাব বুলি মন্তব্য কৰে ।

পূজাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই ভাবোঁ যে মা ভগৱতীয়ে সকলোকে আশীৰ্বাদ দিব । অসমখন যাতে আমি শান্তিৰে ৰাখিব পাৰোঁ, সকলোৰে পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ যাতে শান্তি আহে, সমৃদ্ধি আহে আৰু আমি যেন এনেধৰণে অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ ।"

আনহাতে, পূজাস্থীলত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এটা হতাশাৰ সময়, দুখৰ সময় । তাৰ মাজতো আমি যাতে সমাজখন সমন্বয়ৰ মাজেৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে মা ভগৱতীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।"

এছ আই টিৰ সদস্য ছিংগাপুৰলৈ যোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই এটাই কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক । অসম চৰকাৰে আজিলৈকে, এই মুহূৰ্তলৈকে অসমৰ ৰাইজক কোনো কথাতে আমি এতিয়ালৈকে এক প্ৰকাৰ হতাশ হ'বলগীয়া কাম কৰা নাই । গতিকে বহুত প্ৰচেষ্টা চলি আছে, যাক বহুমুখী প্ৰচেষ্টা বুলি কয় । আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে আমি এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত সকলোকে শাস্তিও দিব পাৰিম, ন্যায়ো দিব পাৰিম ।"

ইফালে দেওবাৰে গৌতম আদানীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহলৈ গৈ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি জুবিনৰ বাবে কিবা কৰিবলগা থাকিলে কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, "কৰাৰতো প্ৰয়োজন নাথাকে । অসমৰ ৰাইজে কৰিব । তেখেত আহিছে, তেখেতে মোকো লগ পাইছে । যিহেতু গুৱাহাটীত বিমানবন্দৰখন তেখেতে চলায় আৰু ভৱিষ্যতে অসমত বিনিয়োগ কৰাৰ তেখেতৰ ইচ্ছা আছে, সেইকাৰণে দুখৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক আহি সমবেদনা জনাইছে সিমানতে আমি আনন্দিত আমাকতো টকা-পইচাৰ প্ৰয়াজন নাই ।"

