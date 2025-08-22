নলবাৰী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিৰোধীয়ে যিমানে সমালোচনা নকৰক কিয়, তেওঁৰ কেতবোৰ গুণে তেওঁৰ সমৰ্থক তথা সাধাৰণ ৰাইজক সততে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে । তাৰ উদাহৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ । বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণকালত বিভিন্ন ব্যক্তিক অকস্মাতে সাক্ষাৎ, প্ৰট'কল ভংগ কৰি সভাস্থলীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী এৰি থৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰা, যাত্ৰাপথত মাজৰাস্তাতে কোনো ব্যক্তিক লগ কৰি খা-খবৰ লোৱা আদি দৃশ্য প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় । এইবাৰ নলবাৰীতো দেখা গ'ল আন এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ।
শুকুৰবাৰে নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান । জিলাখনৰ ৩৪,০০০ মহিলাক এই আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ১০ হাজাৰ টকা প্ৰদানৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই আঁচনি মুকলিৰ পিছত প্ৰদান কৰা ভাষণৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিত পৰে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোক । কিছু অস্বস্তিবোধ কৰা যেন দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক উদ্দেশ্যি শান্ত হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰি থকাৰ সময়ত লোকজনে নিজৰ বহি থকা আসনখনৰ পৰা হাতত লৈ থকা লাঠিডালেৰে কাৰোবাক জোকাৰি জোকাৰি কিবা কৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিত ধৰা পৰে । লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকজনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কয়, "এই লাঠিডাল থ...।" ইয়াৰ পিছত লোকজনক শান্ত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা আৰক্ষীৰ লোকসকলক উদ্দেশ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ঐ পুলিচসকল, তাক দিগদাৰ নকৰিবি । বহি থাকিব দে । এই বাবা মোৰ ফালে চোৱা । এই লাঠিডাল থ । তাক মোৰ ফালে দেখুৱাই দে । তাক শান্তি কৰি দে তেতিয়া সি শান্তিত থাকিব...।"
আনহাতে, লোকজনে এখন কাগজ দিবলৈ অহা বুলি জানিবলৈ পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মোৰ ওচৰত সি কাগজ দিবহে আহিছে । সি দিয়া কাগজখন মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহ । তাৰ ঘৰতো অশান্তি আছে । তাক কিবা এটা লাগে ।"
এনেদৰে ভাষণৰ মাজতে আৰক্ষীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । তাৰ পিছত কোনোবা এজনে ব্যক্তিজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিবলৈ অনা কাগজখন আনি মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত দিয়ে । এনেদৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ তেওঁৰ যি জনদৰদী স্বভাৱ সেয়া প্ৰদৰ্শন কৰে ।
উল্লেখ্য যে নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত শুকুৰবাৰে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । আনহাতে, আঁচনি সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা সুন্দৰ আৰম্ভণি । মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান বা চমুকৈ লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথম কিস্তিৰ ১০ হাজাৰ টকা আজিৰ পৰা আমি মুকলি কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । আজি আমাৰ নলবাৰীত বিতৰণ হ'ল । কাইলৈ জাগীৰোড, পৰহি মাৰ্ঘেৰিটাত এনেকে অহা তিনি মাহৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি এই পুঁজি বিতৰণ কৰিম ।"