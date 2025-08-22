ETV Bharat / state

এই লাঠিডাল থ ... মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনাকীৰ্ণ সভাত হঠাৎ কি ঘটিল - CM HIMANTA BISWA SARMA

মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ ভাষণৰ মাজতে এজন অশান্ত লোকক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

CM Himanta Biswa Sarma
নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 22, 2025 at 6:48 PM IST

নলবাৰী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিৰোধীয়ে যিমানে সমালোচনা নকৰক কিয়, তেওঁৰ কেতবোৰ গুণে তেওঁৰ সমৰ্থক তথা সাধাৰণ ৰাইজক সততে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে । তাৰ উদাহৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ । বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণকালত বিভিন্ন ব্যক্তিক অকস্মাতে সাক্ষাৎ, প্ৰট'কল ভংগ কৰি সভাস্থলীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী এৰি থৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰা, যাত্ৰাপথত মাজৰাস্তাতে কোনো ব্যক্তিক লগ কৰি খা-খবৰ লোৱা আদি দৃশ্য প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় । এইবাৰ নলবাৰীতো দেখা গ'ল আন এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ।

শুকুৰবাৰে নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান । জিলাখনৰ ৩৪,০০০ মহিলাক এই আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ১০ হাজাৰ টকা প্ৰদানৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই আঁচনি মুকলিৰ পিছত প্ৰদান কৰা ভাষণৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিত পৰে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোক । কিছু অস্বস্তিবোধ কৰা যেন দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক উদ্দেশ্যি শান্ত হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।

এই লাঠিডাল থ ... নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত হঠাৎ কি ঘটিল (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰি থকাৰ সময়ত লোকজনে নিজৰ বহি থকা আসনখনৰ পৰা হাতত লৈ থকা লাঠিডালেৰে কাৰোবাক জোকাৰি জোকাৰি কিবা কৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিত ধৰা পৰে । লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকজনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কয়, "এই লাঠিডাল থ...।" ইয়াৰ পিছত লোকজনক শান্ত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা আৰক্ষীৰ লোকসকলক উদ্দেশ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ঐ পুলিচসকল, তাক দিগদাৰ নকৰিবি । বহি থাকিব দে । এই বাবা মোৰ ফালে চোৱা । এই লাঠিডাল থ । তাক মোৰ ফালে দেখুৱাই দে । তাক শান্তি কৰি দে তেতিয়া সি শান্তিত থাকিব...।"

আনহাতে, লোকজনে এখন কাগজ দিবলৈ অহা বুলি জানিবলৈ পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মোৰ ওচৰত সি কাগজ দিবহে আহিছে । সি দিয়া কাগজখন মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহ । তাৰ ঘৰতো অশান্তি আছে । তাক কিবা এটা লাগে ।"

এনেদৰে ভাষণৰ মাজতে আৰক্ষীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । তাৰ পিছত কোনোবা এজনে ব্যক্তিজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিবলৈ অনা কাগজখন আনি মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত দিয়ে । এনেদৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ তেওঁৰ যি জনদৰদী স্বভাৱ সেয়া প্ৰদৰ্শন কৰে ।

উল্লেখ্য যে নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত শুকুৰবাৰে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । আনহাতে, আঁচনি সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা সুন্দৰ আৰম্ভণি । মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান বা চমুকৈ লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথম কিস্তিৰ ১০ হাজাৰ টকা আজিৰ পৰা আমি মুকলি কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । আজি আমাৰ নলবাৰীত বিতৰণ হ'ল । কাইলৈ জাগীৰোড, পৰহি মাৰ্ঘেৰিটাত এনেকে অহা তিনি মাহৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি এই পুঁজি বিতৰণ কৰিম ।"

