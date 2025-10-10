অসম চৰকাৰৰ ADRE তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ ফলাফল ঘোষণা: ৭,৬৫০ গৰাকী প্রার্থী উত্তীৰ্ণ
Published : October 10, 2025 at 8:32 PM IST
গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এগজামিনেশ্যন (ADRE)ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ ফলাফল শুকুৰবাৰে আগবেলা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হয় ৷ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ (SLRC) দ্বাৰা পৰিচালিত এই পৰীক্ষাত মুঠ ৭,৬৫০ গৰাকী প্রার্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ।
এই ফলাফল অসম চৰকাৰৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট assam.gov.in আৰু sebaonline.org ত প্ৰকাশ হৈছে, য’ত প্ৰার্থীসকলে নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেচন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডৰ সহায়ত লগ ইন কৰি ফলাফল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ৷
এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগত ৭,৬০০ টা তৃতীয় বৰ্গৰ পদ পূৰণ কৰা হ’ব । সমান্তৰালকৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণৰ বাবে অনুষ্ঠিত নিযুক্তি পৰীক্ষাত মুঠ ১৩ লাখৰো অধিক প্ৰার্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ যিটোক অসমৰ ইতিহাসত এটা সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে ৷
ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘অসমে আজি পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে কোনো দুর্নীতি বা বিতৰ্ক নোহোৱাকৈও চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সুসংগঠিতভাৱে ঘোষণা কৰিব পৰা যায় । আমি নিৰ্বাচনত ১ লাখ চৰকাৰী নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰায় ২ লাখ চাকৰি প্ৰদানৰ ওচৰ চাপিছোঁ ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলক বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ এক বৃহৎ সাফল্য হিচাপে উল্লেখ কৰিছে ।
বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বাছনিৰ বিৱৰণী
উত্তীৰ্ণ ৭,৬৫০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত নিম্নলিখিত শ্ৰেণী অনুসৰি বাছনি হৈছে এনেধৰণৰ:
- অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী (OBC/MOBC): ১,৫১৬ গৰাকী
- আদিবাসী (Plain Tribes): ১৬৩ গৰাকী (সংৰক্ষিত পদসমূহৰ পৰা)
- অনুসূচিত জাতি (SC): ৫২৪ গৰাকী
- অনুসূচিত জনজাতি (ST): ৭৪৩ গৰাকী
- অনুসূচিত পাহাৰীয়া জনজাতি (STP): ৩৫২ গৰাকী
- সাধাৰণ শ্ৰেণী (UR): ৪,৩৫২ গৰাকী
- ইকন’মিকৱি ৱীকেৰ চিচন (EWS): কোনো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাই
- প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীৰ সন্তান (Ex-Servicemen): ১১৭ গৰাকী (সংৰক্ষিত পদসমূহৰ পৰা)
- দিব্যাংগ (PwD): ২১৫ গৰাকী (সংৰক্ষিত পদসমূহৰ পৰা)
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পূৰ্বৰ ঘোষণা অনুসৰি, ADRE সহ বিভিন্ন নিযুক্তিৰ নিযুক্তি পত্ৰসমূহ ২৫ আৰু ২৬ অক্টোবৰ ২০২৫ ত বিতৰণ কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও অসম পুলিচৰ ৫,৬১৪ টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অচিৰেই ঘোষণা কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰে ৷
