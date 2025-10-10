ETV Bharat / state

অসম চৰকাৰৰ ADRE তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ ফলাফল ঘোষণা: ৭,৬৫০ গৰাকী প্রার্থী উত্তীৰ্ণ

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পূৰ্বৰ ঘোষণা অনুসৰি, ADRE সহ বিভিন্ন নিযুক্তিৰ নিযুক্তি পত্ৰসমূহ ২৫ আৰু ২৬ অক্টোবৰ ২০২৫ ত বিতৰণ কৰা হ’ব ।

ADRE CLASS III RESULTS
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এগজামিনেশ্যন (ADRE)ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ ফলাফল শুকুৰবাৰে আগবেলা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হয় ৷ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ (SLRC) দ্বাৰা পৰিচালিত এই পৰীক্ষাত মুঠ ৭,৬৫০ গৰাকী প্রার্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ।

এই ফলাফল অসম চৰকাৰৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট assam.gov.in আৰু sebaonline.org ত প্ৰকাশ হৈছে, য’ত প্ৰার্থীসকলে নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেচন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডৰ সহায়ত লগ ইন কৰি ফলাফল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ৷

এ ডি আৰ ইৰ ফলাফল সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগত ৭,৬০০ টা তৃতীয় বৰ্গৰ পদ পূৰণ কৰা হ’ব । সমান্তৰালকৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণৰ বাবে অনুষ্ঠিত নিযুক্তি পৰীক্ষাত মুঠ ১৩ লাখৰো অধিক প্ৰার্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ যিটোক অসমৰ ইতিহাসত এটা সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে ৷

ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘অসমে আজি পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে কোনো দুর্নীতি বা বিতৰ্ক নোহোৱাকৈও চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সুসংগঠিতভাৱে ঘোষণা কৰিব পৰা যায় । আমি নিৰ্বাচনত ১ লাখ চৰকাৰী নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰায় ২ লাখ চাকৰি প্ৰদানৰ ওচৰ চাপিছোঁ ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলক বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ এক বৃহৎ সাফল্য হিচাপে উল্লেখ কৰিছে ।

বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বাছনিৰ বিৱৰণী

উত্তীৰ্ণ ৭,৬৫০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত নিম্নলিখিত শ্ৰেণী অনুসৰি বাছনি হৈছে এনেধৰণৰ:

  • অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী (OBC/MOBC): ১,৫১৬ গৰাকী
  • আদিবাসী (Plain Tribes): ১৬৩ গৰাকী (সংৰক্ষিত পদসমূহৰ পৰা)
  • অনুসূচিত জাতি (SC): ৫২৪ গৰাকী
  • অনুসূচিত জনজাতি (ST): ৭৪৩ গৰাকী
  • অনুসূচিত পাহাৰীয়া জনজাতি (STP): ৩৫২ গৰাকী
  • সাধাৰণ শ্ৰেণী (UR): ৪,৩৫২ গৰাকী
  • ইকন’মিকৱি ৱীকেৰ চিচন (EWS): কোনো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাই
  • প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীৰ সন্তান (Ex-Servicemen): ১১৭ গৰাকী (সংৰক্ষিত পদসমূহৰ পৰা)
  • দিব্যাংগ (PwD): ২১৫ গৰাকী (সংৰক্ষিত পদসমূহৰ পৰা)

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পূৰ্বৰ ঘোষণা অনুসৰি, ADRE সহ বিভিন্ন নিযুক্তিৰ নিযুক্তি পত্ৰসমূহ ২৫ আৰু ২৬ অক্টোবৰ ২০২৫ ত বিতৰণ কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও অসম পুলিচৰ ৫,৬১৪ টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অচিৰেই ঘোষণা কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ বাবে সু-খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: অক্টোবৰত হ'ব বৃহৎ নিযুক্তি

For All Latest Updates

TAGGED:

CM HIMANTA BISWA SARMAADRE RESULT 2025ইটিভি ভাৰত অসমADRE CLASS III RESULTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.