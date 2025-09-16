নূপুৰ বৰাক নিলম্বন বা বৰ্খাস্তই নহয়, কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰী
এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ ৷ চি এম ভিজিলেঞ্চৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল সকলো তথ্য ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উচিত তদন্তৰ আশ্বাস ৷
Published : September 16, 2025 at 5:55 PM IST
ৰঙিয়া/গুৱাহাটী: মঙলবাৰে তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ শুক্লাই চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত হয় ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
বিশাল জনসভাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘নূপুৰ বৰাক কেৱল নিলম্বন বা বৰ্খাস্তই নহয় আইনৰ জৰিয়তে কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই নূপুৰ বৰাক কেনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল এই সম্পৰ্কে কয়, ‘‘ছমাহ পূৰ্বে অসাংবিধানিকভাৱে বৰপেটাৰ এখন সত্ৰৰ মাটি তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল । যাৰ শাস্তি হিচাপে তেওঁক বৰপেটাৰ পৰা বদলি কৰা হৈছিল । মই নিজে চি এম ভিজিলেঞ্চক তেওঁৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ কৈছিলোঁ । যোৱা কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ আমাৰ নজৰত আছিল । পৰহি তেওঁ নামচাই ৰিজ’ৰ্ট নামৰ এখন হোটেলত আছিল । আমি তেওঁক তাৰ পৰা ট্ৰেক কৰিছিলোঁ । তেওঁ ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ আৰু তালাচী চলাও । এই তালাচীত ৯২ লাখ টকা, সোণৰ গহনা আৰু দুটা লকাৰ জব্দ কৰা হয় । আমি তেওঁৰ উপাৰ্জন আয়তকৈ চাৰিশ গুণ বেছি দেখিলো ।’’
তদুপৰি কোনো চৰকাৰী বিষয়াই কামৰ বাবদ টকা-পইচা বিচাৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে চি এম ভিজিলেঞ্চ, ভিজিলেঞ্চ অৱ ইক’ন’মিক জনাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ।
উল্লেখযোগ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি দলৰ শুক্লাই চেৰফাঙৰ প্ৰাৰ্থী ৰণেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সভাখনত উপস্থিত হৈছিল । সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিত্ৰতা সম্পৰ্কে কয়, ‘‘কম আসন পালে কাৰোবাৰ লগতে মিত্ৰতা হ'ব ৷ কিন্তু এতিয়ালৈ ভালেই আছে, বিজেপিয়ে বি টি চিত চৰকাৰ গঠন কৰিব ।’’
ইপিনে এবছুৱে বি টি আৰ চুক্তিৰ স্বাৰ্থত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইউ পি পি এলক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বিজেপি দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলেও এবছুৰ লগত থাকিয়েই আমি কাম কৰিম ।’’
