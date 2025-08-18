তেজপুৰ : গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সোমবাৰে আই চি ইউৰ বিছনাৰ পৰা পৰি শিশুৰ মৃত্যু আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰা আজৱ মন্তব্যৰ সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । ওৰাঙত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই শুনিছো শিশুকেইটামান, চাৰিটা শিশু বিছনাৰ পৰা পৰি গৈছে । মই খবৰ ল'ব দিছো ।"
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, সদ্যোজাত যতন কক্ষত সংঘটিত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে এখন তিনিজনীয়া সমিতি গঠন কৰা হৈছে । অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব চ্যুতি ছাংচন, ডি এম ই আৰু এইমছৰ চিকিৎসকেৰে এই তদন্ত সমিতি গঠন কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবেই আই চি ইউ বিছনাত ওলমি থাকি এটি চাৰিদিনীয়া নিষ্পাপ শিশুৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ উঠিছে । আনহাতে, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আই চি ইউৰ একেখন বিছনাতে থকা দুটাকৈ শিশু এই ঘটনাত আহত হয় । এই ঘটনাই হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ লগতে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্য খণ্ডৰ এক ফোঁপোলা স্বৰূপো উদঙাই দিছে ।
ওদালগুৰি জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ
আনহাতে, সোমবাৰে ওদালগুৰি জিলাৰ ওৰাঙত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিটিআৰত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা পাছতহে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব কেইখনত আসনত খেলিব দলটোৱে ।"
ইফালে দেশত ভোট চুৰিৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ সমালোচনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । তেওঁ কয়, "ৰাহুল গান্ধী বোলা ব্যক্তিজনে ভাৰতত গণ্ডগোল লগাব খুজি আছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে কেতিয়াবা জাতিৰ নামত, কেতিয়াবা ভোটৰ নামত ... মানুহজনৰ মুখেৰে কেতিয়াও পজিটিভ কথা শুনা নাযায় । সংসদত পাকিস্তানক কেনেকৈ সমৰ্থন কৰিলে তাক সকলোৱে দেখিছে । গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ ট্ৰিটমেণ্ট ৰাইজে কৰিব তাত বেছি প্ৰতিক্ৰিয়া দি একো লাভ নাই ।"
আনহাতে, লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "যি মানুহৰ আদৰ্শ নাই তেওঁলোকে গান্ধী পৰিয়ালৰ নেগুৰত ধৰিব । ময়ো ধৰি আছিলোঁ । মই নিজৰ ভুল বুজিব পাৰিলোঁ আৰু মই ওলাই আহিলোঁ ।" যি মানুহৰ ব্যক্তিত্ব আছে তেওঁ গান্ধী পৰিয়ালৰ নেগুৰত ধৰি বেছিদিন থাকিব নোৱাৰে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
আনহাতে, গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রীৰ হাতত ৪ টা মোবাইল ফোন থকা বুলি কৰা কটাক্ষৰ প্রতিক্রিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয়, "মই যদি একেবাৰতে অমিত শ্বাহকো ফোন কৰিব পাৰোঁ, হাগ্রামা-প্ৰমোদ বড়োকো ফোন কৰিব পাৰোঁ, কংগ্ৰেছকো যদি ফোন কৰিব পাৰোঁ মোৰ সমান শক্তিশালী মানুহ ভাৰততে নাই । গতিকে মোৰ লগত যুঁজ-বাগৰ নকৰাই ভাল ।"
নিৰ্বাচন আৰু আঁচনি
ওদালগুৰি জিলাৰ ওৰাং চাহ বাগিচা খেলপথাৰত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মন্তব্য কৰে যে ৩৯ নং পাচনৈ চেৰফাং আৰু ৪০ নং ৰৌতা সমষ্টি দুয়োটাতে থাকিব বিজেপি প্রার্থী । "বিজেপি চৰকাৰ আহিলে বিটিআৰত হ'ব সকলো প্রথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক, কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক বুলি নাথাকিব ।" এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
তেওঁ লগতে কয় যে আগন্তুক সময়ত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগেই সমাধান হব বিটিআৰৰ মাটিৰ সমস্যা । লগতে অহা ২২ আগষ্টত ৫০ হাজাৰ লাখপতি বাইদেউক ১০ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইয়াৰ উপৰি মুঠ ৩৮ লাখ মহিলাই একেদিনাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে বিটিআৰত চলি থকা VCDC ব্যৱস্থাক লৈ সোচ্চাৰ হয় মুখ্যমন্ত্রী । বিটিআৰত VCDC-ৰ মূৰত তেল দিলেহে কাম সমাধান হয় বুলি তেওঁ কটাক্ষ কৰে । লগতে তেওঁ কয় যে বিজেপি আহিলেই VCDC ব্যৱস্থা উঠি যাব । কাৰণ বিজেপি সাগৰৰ দৰে বিশাল, ইয়াত কোনো ভেদাভেদ নাই, সকলো সমান । বিজেপিক ভোট দিলে অহা ৫ বছৰত বিটিআৰত কোনো সমস্যা নাথাকিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গেৰাণ্টী দিয়ে ।
আনহাতে, ১২ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক লৈ অনাগত দিনত বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইফালে বিজেপিৰ ৰ শত্রু বি পি এফো নহয়, ইউ পি পি এলো নহয় বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।