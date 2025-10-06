ETV Bharat / state

কেবিনেটে ল'লে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত

তামিলনাডুত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা অসমৰ শ্ৰমিকলৈ অৰ্থ সাহাৰ্য, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিয়ম সংশোধন, ইউনিফাইড পেন্সন স্কীম প্ৰৱৰ্তনকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ অসম কেবিনেটৰ ।

Assam Cabinet decision
অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ বৈঠক (Pijush Hazarika FB Account)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2025 at 8:54 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 8:59 PM IST

গুৱাহাটী : তামিলনাডুত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটা অসমৰ শ্ৰমিকলৈ অৰ্থ সাহাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণোদয় ৩.০ আঁচনিৰ সুবিধা, অৰুণাচলৰ মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সুবিধা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ বিকল্প হিচাবে ইউ পি এছ আঁচনি আদি একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তত অনুমোদন অসম চৰকাৰৰ ৷

সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত এক মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰা হয় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল (Etv Bharat Assam)

কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

  • শিলচৰত যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উৰণসেতু নিৰ্মাণ:

শিলচৰ নগৰত যানজঁটৰ সমস্যা কমোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে অসম কেবিনেটে ‘২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাবে SOPD-Gৰ অধীনত শিলচৰত NH-306ৰ ট্ৰাংক ৰোডৰ কেপিটেল পইণ্টৰ পৰা ৰঙীৰখাৰী পইণ্টলৈ উৰণসেতু নিৰ্মাণ (প্ৰথম পৰ্যায়) প্ৰকল্পৰ বাবে ৫৬৪.৫০ কোটি টকাৰ প্ৰশাসনিক অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ১০০ কোটি টকা ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে ব্যয় কৰা হ’ব । এই উৰণ পথৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হ’ব ৩.৫ কিলোমিটাৰ । এই প্ৰকল্পৰ ফলত শিলচৰ নগৰৰ মাজভাগত সুচল, নিৰাপদ আৰু কাৰ্যকৰী যাতায়াত সম্ভৱ হ’ব, যাত্ৰীৰ সময় ৰাহি হ’ব আৰু বাহনৰ নিৰ্গমন হ্ৰাস পাই পৰিচ্ছন্ন আৰু সেউজীয়া নগৰীয় যাতায়াতত অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

  • চিকিৎসা আৰু দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিয়ম সংশোধন :

অসম কেবিনেটে ‘অসমৰ চিকিৎসা আৰু দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (প্ৰথম বৰ্ষৰ MBBS/BDS পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ নিয়ন্ত্ৰণ) নিয়ম, ২০১৭ (২০২৫লৈ সংশোধিত)’ত সংশোধনীত সোমবাৰে অনুমোদন জনায় ৷

ইয়াৰ বাবে নিয়ম ৩(১)ৰ সংশোধনী:

অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হৈয়ো বাহিৰত পঢ়া প্ৰাৰ্থীসকলক ৰাজ্যৰ কোটাত নামভৰ্তিৰ যোগ্য কৰাৰ বাবে নতুন নীতি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ৷ এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি যদিহে শেষৰ তিনিপুৰুষ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় (জিলা আয়ুক্তৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হ’ব লাগিব), তেতিয়া তেওঁলোক এই নীতিৰ অধীনত পৰিব । ১৯৭১ চনৰ সীমা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ ইয়াৰ লগতে নিয়ম ৩(১)(চ) বিলোপন ঘটোৱা হৈছে । অসমত সপ্তমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়াৰ বাধ্যতামূলক নিয়মটো বিলোপ কৰা হৈছে, যিহেতু ই অসমৰ প্ৰকৃত স্থায়ী বাসিন্দা হৈও বাহিৰত পঢ়া যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলক বঞ্চিত কৰিছিল ।

মেডিকেল আসনৰ বাবে অৰুণাচলৰ মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সুবিধা :

২০২৬ চনৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মৰাণ সম্প্ৰদায়ক অসমৰ মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ সমানে MBBS/BDS পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ কোটাত যোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে ।

  • নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে চাইকেল বিতৰণ:

ৰাজ্য মন্ত্ৰীসভাই অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ বিদ্যালয়সমূহত নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ৩,১১,৬১৪ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত চাইকেল বিতৰণৰ বাবে ১৩০ কোটি টকাৰ আৰ্থিক অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে । এই পদক্ষেপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আধাতে স্কুল এৰাৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব, ধৰি ৰখাৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব আৰু মাধ্যমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰলৈ উত্তৰণৰ হাৰ উন্নত কৰিব বুলি লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে ।

  • ইউনিফাইড পেন্সন স্কীম (UPS) প্ৰৱৰ্তন :

সোমবাৰে ৰাজ্যিক কেবিনেটে ইউনিফাইড পেন্সন স্কীম (UPS) প্ৰৱৰ্তনত অনুমোদন জনাইছে । ৰাষ্ট্ৰীয় পেন্সন প্ৰণালীৰ অধীনত থকা অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ইউনিফাইড পেন্সন স্কীম (UPS)ক এক বিকল্প হিচাপে প্ৰৱৰ্তনৰ অনুমোদন জনায় । এই প্ৰকল্পই কৰ্মচাৰীসকলৰ বৃদ্ধাৱস্থাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব আৰু বজাৰৰ ৰিটাৰ্ণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহ’ব । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত জনাই সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে যে নতুন পেন্সন স্কীমত নতুনকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিত সোমোৱা সকলে বহুত ভাল সা-সুবিধা লাভ কৰিব । তথাপি তেওঁলোকে বিকল্প ৰূপে এই ইউনিফাইড পেন্সন স্কীম (UPS) গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।

  • নিৰ্দিষ্ট বেতনৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে নূন্যতম বেতনৰ অনুমোদন

১,২৩১ জন মাষ্টাৰ ৰোল, কেজুৱেল আৰু নিৰ্দিষ্ট বেতনৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে নূন্যতম বেতন স্কেলৰ অনুমোদন দিয়ে কেবিনেটে । ইয়াৰ উপৰি সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ অধীনত নিয়োজিত ৯৯ জন নিৰ্দিষ্ট বেতনৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে ১৬,৪০০ টকা সহায়ক ভাট্টাৰ সমতুল্য নিৰ্দিষ্ট বেতন বৃদ্ধিৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে ৷

  • অৰুণোদয় ৩.০ আঁচনিত নতুন সুবিধা:

অসম ৰাজ্য গ্ৰামীণ জীৱিকা মিছন (ASRLM)ৰ ১০,১৮৬ জন সম্প্ৰদায় কেডাৰ (বি টি আৰ জিলা অন্তৰ্ভুক্ত)ক ৭ অক্টোবৰ, ২০২৫ৰ পৰা অৰুণোদয় ৩.০ আঁচনিৰ সুবিধাভোগী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত কেবিনেটৰ অনুমোদন । এই সিদ্ধান্তৰ ফলত অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিমাহে প্ৰায় ১.২৭ কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত ব্যয় হ’ব ।

  • তামিলনাডুত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য:

শেহতীয়াভাৱে তামিলনাডুত এক ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা অসমৰ ৯ জন ব্যক্তিৰ নিকটতম আত্মীয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা ৫ লাখ টকা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব । সোমবাৰে অসম কেবিনেট বৈঠকে এই সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনায় ৷ এই সাহায্য তেওঁলোকে কৰ্মৰত কোম্পানীৰ পৰা প্ৰাপ্ত ক্ষতিপূৰণৰ অতিৰিক্ত হ’ব ।

Last Updated : October 6, 2025 at 8:59 PM IST

