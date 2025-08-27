ETV Bharat / state

কোনে কাক মাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব : মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ বিশেষ এছ অ' পিত কেবিনেটৰ অনুমোদন - ASSAM CABINET DECISION

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতা অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক । কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ । বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

ASSAM CABINET DECISION
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
Published : August 27, 2025 at 9:43 PM IST

গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৌৰোহিত্যত বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোক সেৱা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰ‍া হয় । বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেল যোগে সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আজিৰ কেবিনেটত এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সেইটো হৈছে ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন লেণ্ড ট্ৰান্সফাৰ । ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন লেণ্ড চেল ৰেগুলেট কৰাৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে এখন এছ অ' পিত অনুমোদন জনায় । এই অনুসৰি মাটি বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্রত স্ব-ধৰ্মৰ হ'লে ক'বলগীয়া একো নাই । কিন্তু ধৰ্ম বেলেগ হ'লে মাটিৰ গৰাকীকে ধৰি সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত বিক্ৰীৰ প্ৰস্তাৱটো জিলা আয়ুক্তলৈ যাব ।

জিলা আয়ুক্তই প্ৰস্তাৱটো চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগলৈ পঠাই দিব । ৰাজহ বিভাগত এজন ন'ডেল অফিচাৰ থাকিব । প্ৰস্তাৱটো ৰাজহ বিভাগে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ পঠাব । বিশেষ শাখাই চাৰিটা বিষয় যাব । মাটিখিনিৰ বৈধতা, ক্ৰয় কৰাজনৰ ধনৰ উৎস, মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিলে তাৰ সামাজিক গাথনিৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ৰ‍াষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দিশটো অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই পৰীক্ষা কৰিব ।

এই গোটেই কেইটা দিশ পৰীক্ষা কৰি বিশেষ শাখাই প্ৰতিবেদন ৰাজহ বিভাগক দিব আৰু ৰাজহ বিভাগে জিলা আয়ুক্তক জনাব । জিলা আয়ুক্তই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰা-নকৰাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব । এই এছ অ' পি মতে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব । এই ব্যৱস্থাটো ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ এন জি অ'ৰ ক্ষেত্রতো প্ৰয়োগ হ'ব । বিগত সময়ত কেৰালা আদিৰ পৰা অহা বহু এন জি অ'ই অসমত মাটি কিনিছে । কিছুমান অনুষ্ঠান পাতিছে আৰু এই অনুষ্ঠানসমূহ ভৱিষ্যতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি হ'ব পাৰে । ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এন জি অ' সমূহে এই ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদিহে অসমত মাটি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । অসমৰ ভিতৰৰ এন জি অ'ৰ ক্ষেত্রত এই ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য নহ'ব ।"

আছাম প্লেনটেচন ক্ৰ'পচ ডেভেল'পমেণ্ট কৰ্প'ৰেচনৰ কৰ্মচাৰী সকলক ভি আৰ এছ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত :

কেবিনেটৰ আন সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আছাম প্লেনটেচন ক্ৰ'পচ ডেভেল'পমেণ্ট কৰ্প'ৰেচনৰ কৰ্মচাৰী সকলে বহুত দিন ধৰি দৰমহা পোৱা নাছিল । আনহাতে নিগমটো লোকচানত আছিল । আজিৰ কেবিনেটে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলক ভি আৰ এছ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ বাবে কেবিনেটে ৬ কোটি টকা অনুমোদন জনায় ।"

৯৬৯ কোটি টকাৰ চাৰিটা বিনিয়োগত কেবিনেটৰ অনুমোদন :

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "আজিৰ কেবিনেটে চাৰিটা বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি জনায় । মুঠ ৯৬৯ কোটি টকাৰ বিনিয়োগত কেবিনেটে অনুমোদন জনায় । ইয়াত নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব ২৭০৪ টা । প্ৰিমিয়াৰ ট্ৰায়জ'নিক লিমিটেডে জাগীৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ গ্ৰেড গেছ মেন্যুফেকচাৰ কৰিব । ইয়‍াত ব্যয় হ'ব ১২৫ কোটি টকা । জোনালী কন্সট্ৰাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেডে বিমান বন্দৰৰ সমীপত হোটেল আৰু ৰিজ'ৰ্ট প্ৰতিষ্ঠা কৰিব । ইয়াত ব্যয় হ'ব ১৮২ কোটি ব্যয় হ'ব । অম্বুজা নেৱটিয়া হেল্থকেয়াৰ ভেনচাৰ লিমিটেডে গুৱাহাটীত ৩০২ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন হাস্পতাল আৰু ৩৬০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন হোটেল নিৰ্মাণ কৰিব ।"

আনহাতে আজিৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটে ঝুমইৰ বিনন্দিনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰী শিল্পী, কলা-কুশলী সকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰাৰ বাবে অহা ১২ অক্টোবৰত এককালীন মাননি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । তদুপৰি সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰে যে ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে ১৩-১৪ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব ।

TAGGED:

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

