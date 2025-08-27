গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৌৰোহিত্যত বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোক সেৱা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেল যোগে সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আজিৰ কেবিনেটত এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সেইটো হৈছে ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন লেণ্ড ট্ৰান্সফাৰ । ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন লেণ্ড চেল ৰেগুলেট কৰাৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে এখন এছ অ' পিত অনুমোদন জনায় । এই অনুসৰি মাটি বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্রত স্ব-ধৰ্মৰ হ'লে ক'বলগীয়া একো নাই । কিন্তু ধৰ্ম বেলেগ হ'লে মাটিৰ গৰাকীকে ধৰি সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত বিক্ৰীৰ প্ৰস্তাৱটো জিলা আয়ুক্তলৈ যাব ।
Today #AssamCabinet has approved an SoP for land transfer between persons from two different religions. We will examine such proposals for— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 27, 2025
1️⃣ Source of funds
2️⃣ Threat to National Security
3️⃣ Possibility of Socio - demographic change pic.twitter.com/nFnytDQMzq
জিলা আয়ুক্তই প্ৰস্তাৱটো চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগলৈ পঠাই দিব । ৰাজহ বিভাগত এজন ন'ডেল অফিচাৰ থাকিব । প্ৰস্তাৱটো ৰাজহ বিভাগে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ পঠাব । বিশেষ শাখাই চাৰিটা বিষয় যাব । মাটিখিনিৰ বৈধতা, ক্ৰয় কৰাজনৰ ধনৰ উৎস, মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিলে তাৰ সামাজিক গাথনিৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দিশটো অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই পৰীক্ষা কৰিব ।
এই গোটেই কেইটা দিশ পৰীক্ষা কৰি বিশেষ শাখাই প্ৰতিবেদন ৰাজহ বিভাগক দিব আৰু ৰাজহ বিভাগে জিলা আয়ুক্তক জনাব । জিলা আয়ুক্তই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰা-নকৰাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব । এই এছ অ' পি মতে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব । এই ব্যৱস্থাটো ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ এন জি অ'ৰ ক্ষেত্রতো প্ৰয়োগ হ'ব । বিগত সময়ত কেৰালা আদিৰ পৰা অহা বহু এন জি অ'ই অসমত মাটি কিনিছে । কিছুমান অনুষ্ঠান পাতিছে আৰু এই অনুষ্ঠানসমূহ ভৱিষ্যতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি হ'ব পাৰে । ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এন জি অ' সমূহে এই ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদিহে অসমত মাটি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । অসমৰ ভিতৰৰ এন জি অ'ৰ ক্ষেত্রত এই ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য নহ'ব ।"
আছাম প্লেনটেচন ক্ৰ'পচ ডেভেল'পমেণ্ট কৰ্প'ৰেচনৰ কৰ্মচাৰী সকলক ভি আৰ এছ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত :
কেবিনেটৰ আন সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আছাম প্লেনটেচন ক্ৰ'পচ ডেভেল'পমেণ্ট কৰ্প'ৰেচনৰ কৰ্মচাৰী সকলে বহুত দিন ধৰি দৰমহা পোৱা নাছিল । আনহাতে নিগমটো লোকচানত আছিল । আজিৰ কেবিনেটে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলক ভি আৰ এছ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ বাবে কেবিনেটে ৬ কোটি টকা অনুমোদন জনায় ।"
In today's #AssamCabinet, we resolved to— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 27, 2025
✅Bring in a SoP to govern inter religion land transfer
✅Approve customised incentives for investors
✅Declare date of reward disbursal of Jhumoir Binandini
✅Approve setting up of Layer Farm
✅Closure & VRS of APCDC pic.twitter.com/STex5bo4FX
৯৬৯ কোটি টকাৰ চাৰিটা বিনিয়োগত কেবিনেটৰ অনুমোদন :
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "আজিৰ কেবিনেটে চাৰিটা বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি জনায় । মুঠ ৯৬৯ কোটি টকাৰ বিনিয়োগত কেবিনেটে অনুমোদন জনায় । ইয়াত নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব ২৭০৪ টা । প্ৰিমিয়াৰ ট্ৰায়জ'নিক লিমিটেডে জাগীৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ গ্ৰেড গেছ মেন্যুফেকচাৰ কৰিব । ইয়াত ব্যয় হ'ব ১২৫ কোটি টকা । জোনালী কন্সট্ৰাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেডে বিমান বন্দৰৰ সমীপত হোটেল আৰু ৰিজ'ৰ্ট প্ৰতিষ্ঠা কৰিব । ইয়াত ব্যয় হ'ব ১৮২ কোটি ব্যয় হ'ব । অম্বুজা নেৱটিয়া হেল্থকেয়াৰ ভেনচাৰ লিমিটেডে গুৱাহাটীত ৩০২ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন হাস্পতাল আৰু ৩৬০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন হোটেল নিৰ্মাণ কৰিব ।"
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji will visit Assam on September 13 & 14 to celebrate Dr Bhupen Hazarika’s birth centenary and dedicate various development projects. pic.twitter.com/U6mLZLI6tt— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 27, 2025
আনহাতে আজিৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটে ঝুমইৰ বিনন্দিনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰী শিল্পী, কলা-কুশলী সকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰাৰ বাবে অহা ১২ অক্টোবৰত এককালীন মাননি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । তদুপৰি সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰে যে ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে ১৩-১৪ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব ।