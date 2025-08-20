বিশ্বনাথ: দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা আন আন মন্ত্ৰীসকলক আৰক্ষীয়ে ৫ বছৰ বা তাতকৈ অধিক কাৰাবাস হ’ব পৰা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ পদ নিজে নিজে বাতিল হোৱা বিধেয়কখন কংগ্ৰেছে লোকসভাত বিৰোধিতা কৰাৰ সন্দৰ্ভত দলটোক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
বুধবাৰে চতিয়াত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম পতাকা উত্তোলন কৰা থানাৰ শিলান্যাস কৰাৰ পিছত এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
कांग्रेस पार्टी का बस देश में अराजकता फैलाने का मकसद है।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 20, 2025
CSDS के झूठ पकड़ लिए जाने के बाद भी, कांग्रेस बेशर्मों की तरह उसी झूठ को दोहरा रही है। pic.twitter.com/SN0oLhESsV
এই সভাতে কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷ বিশেষকৈ অসমলৈ অহা সন্দেহজনক লোকসকলৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷
কি কি বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
1. ধুবুৰী সীমান্তত বাংলাদেশৰ এটা জেহাদী সংগঠনে ভিডিঅ’ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে সীমান্তবাসী লোকসকলক ভীতিগ্ৰস্ত কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসভাখনত কয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ পৰিৱেশ বহুত বেছি ঠিক নহয় ৷ সকলোৱে চাৰিওফালে চালেই আমি যে এটা কঠিন দিনত সোমাইছো, সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰো ৷ কোনোবাই ফোন কৰি ভাবুকি দিয়া, কোনোবাই তাতে ঘাটি পতা এইবিলাক কিছুদিন পিছত নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা বুলিয়ে মানি ল’ব লাগিব ৷’’
2. আনহাতে, উচ্ছেদৰ প্ৰসংগতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসমত যিখিনি ঠাইত উচ্ছেদ হ’বলগা আছে, তাত উচ্ছেদ হ’বই । আমি ক্লিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছো, সেইমতেই আমি আগবাঢ়ি যাম ।’’
The people of Assam have taken a steely resolve, WE WILL NOT STOP TILL EVERY INCH OF ENCROACHED LAND IS RECLAIMED.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 20, 2025
Whatever antics they may try, we will go ahead with our plans. pic.twitter.com/fM3WCAgGA9
3. গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি তদন্তৰ বাবে ৩ জনীয়া কমিটি গঠন কৰিছো ৷ কোনোবাই যদি কোনো দোষীৰ নাম কমিটিক জনায়, তেন্তে তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দিব ৷ কিন্তু প্ৰেছ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ভিত্তিত চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাযায় । তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম ।’’
4. বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনত কিমান আসন লাভ কৰিব বুলি সোধা সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু কিমান আসন পাম সেয়া এইমূহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰিম ৷ কিন্তু ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিমান আসন পাম, সেয়া ক’ব পাৰিম ।’’
উল্লেখযোগ্য যে আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী সলনি হ'ব নেকি বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, ‘‘এইমূহূৰ্তত এইবিলাক কথা কোৱাটো বিপদজনক ৷ নহ'লে আপোনালোকেও হেডলাইন বনাব ।’’
লগতে পঢ়ক: কলকাতা অভিমুখী বিমানৰ জৰুৰী অৱতৰণ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰীৰ