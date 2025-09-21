দিল্লী বিমানবন্দৰত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিশেষ বিমানেৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ । বিমানবন্দৰত নিশাৰে পৰা অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰ ভিৰ ।
By PTI
Published : September 21, 2025 at 8:49 AM IST
গুৱাহাটী : পুৱা প্ৰায় ৬.৩৫ বজাৰ লগে লগে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ লৈ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে । বিমানখনে নতুন দিল্লীৰ পৰা পুৱা ৪.৩০ বজাত গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল । শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে অনাৰ কথা আছিল যদিও কফিনটো যথেষ্ট ডাঙৰ হোৱা বাবে চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে অনাত অসুবিধা হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছিল যে কফিনটো চাৰ্টাৰ্ড বিমানত সোমোৱাবলৈ প্ৰায় ২ ঘণ্টা ধৰি চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ছিংগাপুৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ লৈ অহা বিমানখনে মাজ নিশা নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ চমজি লয় আৰু বিমানবন্দৰতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কফিনৰ ওপৰত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা আৰু বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত আৰ'নাই ৰাখে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাও বিমানবন্দৰত উপস্থিত থাকি মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । বিমানবন্দৰৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ বহু উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত সকলোৱে কালজয়ী গীত 'মায়াবিনী' গুণগুণাই শিল্পীগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ ৰাণৱেৰ পৰা পুনৰ এম্বুলেন্সেৰে লৈ যোৱা হয় । সেই সময়ত এম্বুলেন্সত জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহৰ সৈতে পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক দেখা গৈছিল ।
ইফালে শনিবাৰে নিশাৰে পৰা বিমানবন্দৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল । মানুহৰ ভিৰ ইমানে হয় যে বিমানবন্দৰলৈ যোৱা পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে । ইফালে নিশা বিমানবন্দৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয় । অৱশ্যে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।