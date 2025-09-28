দুৰ্গা পূজাৰ উপহাৰস্বৰূপে দুখনকৈ উৰণ সেতু মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
দুখনকৈ উৰণ সেতু মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । জয়ন্ত হাজৰিকাৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে পানীখাইতিৰ উৰণ সেতু ।
Published : September 28, 2025 at 9:10 AM IST
গুৱাহাটী: শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ সময়তে ৰাজ্যবাসী তথা গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ । শনিবাৰে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে গুৱাহাটীত উচৰ্গা কৰা হ'ল দুখনকৈ ফ্লাই অভাৰ । উদ্বোধন হোৱা প্ৰথমখন দলং পানবজাৰ উৰণ সেতু ৷ দ্বিতীয়খন হ’ল— নাৰেংগী-চন্দ্ৰপুৰ-মৰিগাঁও সংযোগী নাৰেংগী-ভকতগাঁও পথত নৱনিৰ্মিত দুই লেনযুক্ত উৰণীয়া সেতু । এই দুয়োখন উৰণ সেতু উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
পানবজাৰ উৰণ সেতুখন প্ৰায় ৪৭ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ লাখটকীয়া আৰু পল্টন বজাৰ সংযোগী এই উৰণ সেতুখনে মহানগৰীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান যানজঁট ৰোধত বিশেষ সহায় কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰি আশা প্ৰকাশ কৰে ৷ লাখটকীয়া আৰু পল্টন বজাৰৰ মাজত থকা পুৰণি উৰণ সেতুখনৰ সমান্তৰালকৈ এই নতুন সেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা নামেৰে নামকৰণ:
আনহাতে, পানীখাইতিৰ ৰে'ল গেটৰ ওপৰত থকা এই উৰণ সেতুখন উদ্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰয়াত শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ নামেৰে সেতুখনৰ নামকৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ ৬৯ কোটি টকাৰ নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতুখনৰ দৈৰ্ঘ : ৫৩৭ মিটাৰ, প্ৰস্থ: ৭.৫ মিটাৰ আৰু চাৰ্ভিছ ৰোডৰ প্ৰস্থ ৫.৫ মিটাৰ ।
উৰণ সেতুখন মুকলিয়ে নগাঁও-মৰিগাঁও ইত্যাদিৰ দ্ৰুত সংযোগ, পবিতৰা অভয়াৰণ্য আৰু মায়ঙলৈ সুচল যোগাযোগ, ৰে'লগেটত দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ পৰা সকাহ, অসমৰ পূব প্ৰান্তলৈ উন্নত বিকল্প পথৰ সুবিধা হ'ব ।
উৰণ সেতুখনৰ মুকলিৰ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু বিধায়ক অতুল বৰা প্ৰমুখ্যে মনীষা হাজৰিকা আৰু অগণন লোক উপস্থিত থাকে ।