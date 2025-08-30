ETV Bharat / state

'সখী এক্সপ্ৰেছ' আঁচনিৰ অধীনত ৯,৭০৪ গৰাকী কমিউনিটী কেডাৰক স্কুটী বিতৰণ - SAKHI EXPRESS SCHEME

অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ‘সখী এক্সপ্ৰেছ’ আঁচনিৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত খানাপাৰাত ৯,৭০৪গৰাকী কমিউনিটী কেডাৰক স্কুটী বিতৰণ কৰা হয় ।

Sakhi Express scheme
মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত খানাপাৰাত কমিউনিটী কেডাৰক স্কুটী বিতৰণ (ETV Bharat Assam)
Published : August 30, 2025 at 8:28 PM IST

গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ ৯,৭০৪ গৰাকী হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰিলে একোখনকৈ স্কুটী । অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ সখী এক্সপ্ৰেছ শীৰ্ষক আঁচনিৰ অধীনত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত এই উপলক্ষে শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ কাৰ্যসূচী ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, লোকসভাৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, মন্ত্ৰী যোগেন মহন, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভটাচাৰ্য, মুখ্য সচিব ড° ৰবি কোটাৰ উপৰিও ৯ হাজাৰতকৈ অধিক জীৱিকা সখী ।

Sakhi Express scheme
মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত খানাপাৰাত কমিউনিটী কেডাৰক স্কুটী বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ কাম-কাজ ত্বৰান্বিতকৰণ, যাত্ৰা ব্যয় হ্ৰাস আৰু সৃষ্টিশীলতা, উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যৰে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ কমিউনিটি কেডাৰসকলক এই স্কুটী প্ৰদান কৰা হয় । কমিউনিটি কেডাৰসকলক স্কুটী বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "ৰাজ্য এখন আগবাঢ়িবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে মহিলাই । তাৰ বাবে আমি মহিলাসকলক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছোঁ । ইতিমধ্যে মহিলাৰ বাবে বহু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"

Sakhi Express scheme
মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত খানাপাৰাত কমিউনিটী কেডাৰক স্কুটী বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "আজি অসমত ৪০ লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিছে । আত্মসহায়ক গোটে ১৮৯ কোটি টকাৰ সামূহিক বিনিয়োগ পুঁজি লাভ কৰিছে । আজিৰ আত্মসহায়ক গোটে বেংকৰ পৰা ১৬ হাজাৰ কোটি টকাৰ লোন পাবলৈ সক্ষম হৈছে । আমাৰ চিন্তা ৪০ লাখ মহিলাক লাখপতি কৰি তোলাটো । আমি প্ৰতিটো সমষ্টিৰ মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজি বিতৰণ কৰিম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি এই অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰথমে ১০ হাজাৰকৈ টকা দিম । অহা বছৰ এইসকল মহিলাক ২৫ হাজাৰ টকা দিম । ১২,৫০০ টকা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজসাহায্য দিম, ১২,৫০০ বেংকে দিব ।" মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বেংকে দিয়া ধনৰ সুদ চৰকাৰে দিব । জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে অহাবাৰ ৪০ হাজাৰকৈ পাব । জীৱিকা সখী, বেংক সখী, পশু সখী হৈছে আমাৰ সমাজৰ আদর্শ । হিন্দু হওক, মুছলমান হওক, আমাৰ সখীসকল মূলগাভৰু হওক । যদি তিনিটা সন্তান হয় তেতিয়া এইসমূহত Full stop হ'ব ।"

তেওঁ আৰু কয়, "চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৩,৪ টা হ'লেও আপত্তি নাই, তেওঁলোক সৰু জনগোষ্ঠী । স্বামীক ঘৰত বুজাব পাৰিলেহে আত্মসহায়ক গোটত বুজাব পাৰিব । কোনেও যাতে নিজৰ ছোৱালীক কম বয়সত বিয়া নিদিয়ে তাক গুৰুত্ব দিব । যিমান জীৱিকা সখী বাইদেউয়ে অৰুণোদয় পোৱা নাই তেওঁলোকক এতিয়া ডাইৰেক্ট অৰুণোদয় দিম । যিসকল আজিৰ মিটিঙত অহা নাই তেওঁলোককো আমি অৰুণোদয় দিম । স্কুটী দিম, কিন্তু হেলমেট পিন্ধিব লাগিব । তেল ভৰাবৰ বাবে আমি মাহে ৫০০ টকাকৈ দিম ।"

