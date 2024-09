পুনৰ আশাৰ ৰেঙণি : অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা আৰু ইয়াৰ দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা - Assam Accord

ETV Bharat / state

পুনৰ আশাৰ ৰেঙণি : অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা আৰু ইয়াৰ দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা - Assam Accord

কিন্তু অসমীয়া কোন তাক লৈয়ো প্ৰশ্ন আৰু বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল । যাক লৈ চলিছিল এক দীঘলীয়া ৰাজনীতি । অসম চুক্তিৰ ৬নং দফাত উল্লেখ থকা কথাখিনি আছিল- ‘‘Constitutional, legislative and administrative safeguards, as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the culture, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.’’ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত কোনেও ভবা নাছিল যে এদিন অসমতে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব ।

অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ বিতৰ্ক :

২০০৫ চনত আছু, অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । বৈঠকখনত অসমীয়াৰ বাবে সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচৰ কথা মানি ল'লেও কিন্তু ইয়াৰ স্বৰূপ কি হ'ব সেই সিদ্ধান্ত নহ'ল । এই ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ পিছতেই ব্যাপক চৰ্চালৈ আহিছিল অসমীয়াৰ সংজ্ঞা । সেই সময়তে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত আগবঢ়াইছিল, কিন্তু কোনো মতামতেই সৰ্বজন গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাছিল । এচাম বুদ্ধিজীৱীয়ে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ নিজস্ব মত আগবঢ়াইছিল । আনকি ২০১৫ চনত এইক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ লৈছিল তেতিয়াৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈয়ে । বিভিন্ন দল-সংগঠনৰে আলোচনাত বহি তেওঁ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু সেই সময়তো অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নগ'ল ।

অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাক লৈ চলা দীঘলীয়া চৰ্চা আৰু কাৰ্যব্যৱস্থা :

এন আৰ চি, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আদি প্ৰসংগত ৰাজ্যত এক সৰৱ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাৰ সময়তে ২০১৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ অসম চুক্তিৰ ৬নং দফাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল । চৰকাৰে ৬নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে মতামত গ্ৰহণাৰ্থে এক উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠনৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল । সেই অনুসৰি ২০১৯ চনৰ ৬ জানুৱাৰীত ৯ গৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰে গঠন কৰা হৈছিল অসম চুক্তিৰ ৬নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে এক উচ্চস্তৰীয় কমিটী ।

সেই কমিটীত বিশিষ্ট সাহিত্যিক নগেন শইকীয়া, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰংবং তেৰাং, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বেজবৰুৱা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এ এছ বিষয়া সুভাষ দাস, মদন প্ৰসাদ বেজবৰুৱা, ড৹ মুকুন্দ ৰাজবংশী আৰু ৰমেশ বৰপাত্ৰ গোঁহাইৰ নাম অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হৈছিল । কমিটিখনত এইসকল সদস্যৰ উপৰি আছুৰ প্ৰতিনিধি, গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ এজন প্ৰতিনিধি থাকিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল । ৬ মাহৰ ভিতৰত অসম চুক্তি কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই কমিটীয়ে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাৰ কথা আছিল ।

কিন্তু এই কমিটী গঠনৰ পিছতেই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত সৃষ্টি হোৱা জনমতৰ ফলশ্ৰুতিত অসম চুক্তিৰ ৬নং দফাৰ এই উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষৰূপে থকা মদন প্ৰসাদ বেজবৰুৱাই সেই বছৰৰ ১২ জানুৱাৰীতে পদত্যাগ কৰিছিল । বিশিষ্ট সাহিত্যিক নগেন শইকীয়ায়ো কমিটীখনত নথকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । ৰংবং তেৰাং, মুকুন্দ ৰাজবংশী আদিয়েও কমিটীত নথকাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ পিচত এই কমিটীখনৰ অস্তিত্ব একপ্ৰকাৰ নোহোৱা হৈ পৰিছিল । কমিটীখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰূপে আছিল উত্তৰ-পূবত দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰীয় গৃহ দপ্তৰৰ যুটীয়া সচিব জীতেন্দ্ৰ গাৰ্গ । কমিটীখন গঠনৰ পিচতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই কমিটী নাকচ কৰিছিল । কমিটীখনৰ পৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যই আঁতৰি অহাত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ অৰ্থে গঠন কৰা কমিটীখনৰ কোনো অস্তিত্ব নাথাকিল ।

ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰত পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছত ২০১৯ চনৰ ১৫ জুলাইত অসম চুক্তিৰ ৬নং দফা সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শদানৰ অৰ্থে আন এখন উচ্চপদস্থ কমিটী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত ১৩ জনীয়া উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰা হৈছিল । অধিসূচনা অনুসৰি ছয় মাহৰ ভিতৰত কমিটীখনে ভিতৰত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ পৰামৰ্শ আৰু মতামত গ্ৰহণেৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন জমা দিয়াৰ কথা উল্লেখ আছিল । পৰ্যায়ক্ৰমে কমিটীখনৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মন্তব্য-মতামত বিচৰা হৈছিল । সেই অনুসৰি ২০১৯ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত কমিটীয়ে মতামত আৰু মন্তব্য তথা পৰামৰ্শ বিচাৰি বাতৰিকাকতযোগে ৰাজহুৱা জাননীও প্ৰকাশ কৰিছিল । সেই জাননীত দফাটোৰ আধাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলগা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে বিভিন্ন দল-সংগঠন, ব্যক্তি তথা সংশ্লিষ্ট পক্ষক মতামত জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ।

সমিতিয়ে মতামত আহ্বান কৰা বিষয়সমূহ আছিল :

(১) অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতি, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু অন্যান্য খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাবে সংসদ, অসম বিধানসভা আৰু স্থানীয় নিকায়সমূহত আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ।

(২) অসমীয়া আৰু অসমৰ অন্যান্য খিলঞ্জীয়া ভাষাসমূহলৈ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা ।

(৩) অসম চৰকাৰ, অসমত অৱস্থিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অৰ্ধ-কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অধীনত থকা কাৰ্যালয়সমূহত নিয়োগৰ সংৰক্ষণ ।

(৪) অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতি, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু অন্যান্য খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা ।

(৫) অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতি, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু অন্যান্য খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভাষিক পৰিচয় তথা ঐতিহ্যৰ সুৰক্ষা, সংৰক্ষণ তথা প্ৰসাৰৰ বাবে ল'বলগীয়া অন্যান্য ব্যৱস্থা ।

উচ্চস্তৰীয় কমিটিখনে এই বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত ২০১৯ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মতামত বিচাৰিছিল । উচ্চস্তৰীয় কমিটীখনে লাভ কৰিছিল যথেষ্ট সংখ্যক পৰামৰ্শ আৰু মতামত । উচ্চস্তৰীয় কমিটিখনে সকলো দিশ চালি-জাৰি চাই প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন অসম চৰকাৰক জমা দিলে । সুদীৰ্ঘ সময় প্ৰতিবেদনখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰতে পৰি থাকিল । প্ৰতিবেদনৰ বিষয়সমূহো চৰকাৰে ৰাজহুৱা নকৰিলে । অৱশেষত এতিয়া অসম চৰকাৰে আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । অৱেশ্যে এই সিদ্ধান্ত কিমানদূৰ কাৰ্যকৰী হয় সেয়া সময়েহে ক'ব ।

