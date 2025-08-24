নগাঁও : ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অসমৰ বিৰোধী দলসমূহে ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইতিমধ্যে নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত বিৰোধী দলসমূহে জিলাই জিলাই অভিৱৰ্তনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ অংশ হিচাপে শনিবাৰে নগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত হয় মধ্য অসম নাগৰিক অভিৱৰ্তন । য'ত হাতত হেংদাং লৈ শাসকীয় বিজেপিক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে নাগৰিক সভাই ।
নগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত আয়োজ কৰা এই নাগৰিক অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে প্ৰতিগৰাকী বিৰোধী নেতা । অভিৱৰ্তনত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা, কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া, মীৰা বৰঠাকুৰসহ কেইবাগৰাকী বিৰোধী নেতা উপস্থিত থাকে ।
নাগৰিক অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যৰ পোষকতা কৰে ।
নাগৰিক অভিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয়, "বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ ড৹ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বৰ ৬ জনীয়া গোটে জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত কৰিব আঞ্চলিক অভিৱৰ্তন । ৬ জনীয়া গোটে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতেও আলোচনা কৰিব । আনকি শাসকীয় বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰো পোষকতা কৰি আহিছে ৬ জনীয়া গোটে । বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডা আৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি শাসনলৈ আহিব বিচাৰিছে ।"
উচ্ছেদ প্ৰসংগত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয়, "উচ্ছেদৰ আমি বিৰোধিতা কৰা নাই কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা আওকাণ কৰি সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডাত কৰা উচ্ছেদৰহে আমি বিৰোধিতা কৰোঁ । আদানি আৰু আম্বানীক মাটি দিবলৈ অসমত উচ্ছেদ চলাইছে বিজেপিয়ে ।"
নগাঁৱত অনুষ্ঠিত নাগৰিক অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি গ্ৰহণৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া শূন্য সহনশীলতাৰ বিপৰীতে দুৰ্নীতিক পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছে । পি জি আৰ ভি জি আৰৰ ভূমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে দখল কৰিছে । নিজৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী ঢাকিবলৈ অসমত এতিয়া বিজেপিয়ে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এ পি এছ চি কেলেংকাৰী আৰু তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিব লাগে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।"
ইফালে নগাঁৱত অনুষ্ঠিত নাগৰিক অভিৱৰ্তনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজাৰো সংকল্প গ্ৰহণ কৰে বিৰোধী নেতাসকলে । নগাঁৱৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট নাগৰিক উপস্থিত থকা অভিৱৰ্তনত বিভিন্ন বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
