ETV Bharat / state

ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী: প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু মহানগৰ আৰক্ষীৰ - CONGRESS PROTEST IN GUWAHATI

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচীৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰে এটা গোচৰ । ১৮ ডিচেম্বৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰা ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ কিছু কাৰ্যকলাপৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত লতাশিল আৰক্ষী থানাত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই সদৰী কৰে ।

তেওঁ সদৰী কৰা অনুসৰি, মহানগৰীৰ লতাশিল থানাত ধাৰা 74/115(2)/121(1)/189(2)/189(3)/191(2)/195(1)/195(2)/223(b) বি এন এছ, 2023 অসম আৰক্ষী আইন, 2007 ৰ ধাৰা 94 আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধ আইন, 1984-ৰ ধাৰা 3(1)ৰ অধীনত(BNS, 2023 Read with Section 94 of The Assam Police Act, 2007 and Section 3(1) of The Prevention of Damage to Public Property Act ,1984.) 130/2024 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।