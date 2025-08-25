ETV Bharat / state

ছৈয়দা হামিদে জ্বলোৱা জুইকুৰাৰ দায়িত্ব নলয় অসম নাগৰিক সমাজে - SYEDA HAMEED CONTROVERSIAL COMMENT

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত নাগৰিক সমাজৰ সভাৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী ছৈয়দা হামিদে কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম নাগৰিক সমাজে ।

গুৱাহাটী : “অসমত বাংলাদেশী থাকিলেও কাৰো অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নাই ৷ বাংলাদেশীয়ে অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি কোৱাটো মানৱতাৰ প্ৰতি হানিকাৰক ৷"— গুৱাহাটীত অসম নাগৰিক সন্মিলনৰ সভাৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত কৰা এই মন্তব্যৰে পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰাক্তন সদস্য, মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী ছৈয়দা হামিদে জ্বলোৱা বিতৰ্কৰ জুইকুৰাৰ দায়িত্ব নলয় সভাৰ আয়োজকসকলে । কিয়নো তেওঁ সভাত এই মন্তব্য কৰা নাই ৷ তেওঁ সাংবাদিকৰ আগতহে এই মন্তব্য কৰিছে, তাকো সভা শেষ হোৱাৰ পিছত ৷ সেয়ে, এয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য ৷ এই যুক্তিৰে ছৈয়দা হামিদৰ বিতৰ্ক প্ৰসংগত আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰিছে অসম নাগৰিক সমাজৰ সভাখনৰ অন্যতম আয়োজক সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ।

ছৈয়দা হামিদে অসমৰ উচ্ছেদ আৰু বাংলাদেশী সন্দৰ্ভত দিয়া বক্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গুৱাহাটীৰ নাগৰিক সভাখনত সভাপতিত্ব কৰা অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয়, "প্ৰথম কথা যে চাৰিগৰাকী প্ৰখ্যাত ব্যক্তি অসমলৈ আহিছিল, তেওঁলোক নিজৰ মতে আহিছিল । তেওঁলোক অহা বাবে আমি নাগৰিক সমাজে এখন সভাৰ আয়োজন কৰিছিলো। সভাত মই সভাপতিত্ব কৰিছিলোঁ । সভাত ছৈয়দা হামিদ বা অন্য কোনোৱেই এনে মন্তব্য কৰা নাছিল । কৰাহেঁতেন সভাতেই আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁহেঁতেন ।”

অজিত কুমাৰ ভূঞা (ETV Bharat Assam)

নাগৰিক সন্মিলনৰ সভাখন শেষ হোৱাৰ পিছত বাহিৰত কৰা মন্তব্যৰ সৈতে নাগৰিক সমাজৰ কোনো মন্তব্য নাই ৷ সেয়ে ইযাৰ দায়িত্বও নলয় নাগৰিক সন্মিলনে ৷ এই লৈ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ক’লে এইদৰে, “বাহিৰত কোনে কি কৈছে তাৰ দায়িত্ব আমি ল'ব নোৱাৰো । সেয়া তেওঁলোকৰ নিজা মন্তব্য । নাগৰিক সন্মিলনৰ সৈতে তাৰ সম্পৰ্ক নাই । আমি এই সন্দৰ্ভত কাইলৈ এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি আমাৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিম ।”

কেৱল সেয়াই নহয়, আগদিনা একেলগে সভা কৰি পিছদিনা ছৈয়দা হামিদক গৰিহণা নাগৰিক সন্মিলনৰ অন্যতম নেতা অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ । ছৈয়দা হামিদক গৰিহণা দি ভূঞাৰ মন্তব্য, “এটা কথাই কওঁ- যি মন্তব্য কৰিছে সেয়া গৰিহণাৰ যোগ্য । আমি গৰিহণা দিছো । সভাত এনে মন্তব্য কৰিলে সভাতেই প্ৰতিবাদ হ'লহেঁতেন । ৰাতিৰ ভিতৰতে খিলঞ্জীয়াপ্ৰেমী হোৱাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰক কিয় বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন পেলাই থৈছে । কিয় অসম চুক্তিৰ ৬ আৰু ৭ নং দফা ৰূপায়ন হোৱা নাই । এই দুটা কাম কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঞ্জীয়া প্ৰেম দেখুৱাওক ।”

আনহাতে, দিল্লীত মাদানীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনোৱা কাৰ্য আৰু সেই লৈ ৰাজ্যজোৰা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভতো অজিত ভূঞাই ক’লে, “মাদানী কাৰ সৃষ্টি সেয়া সকলোৱে জানে । মাদানী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৃষ্টি । আমাৰ সৈতে মাদানীৰ সম্পৰ্ক নাই । ছৈয়দা হামিদৰ মন্তব্যৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক নাই । কোন জাতীয় শত্ৰু, কোন জাতিৰ বিপদৰ সময়ত মনে মনে আছে সেয়া সকলোৱে দেখিছে । সেয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব ।”

