ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তদন্ত: শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু ছিংগাপুৰৰ ১১ প্ৰবাসী অসমীয়ালৈ CID ৰ জাননী

চি আই ডিয়ে তলৱ কৰা আটাইকেইজনক ১০ দিনৰ সময় ধৰি দিয়া হৈছে ৷ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত হাজিৰ নহ’লে লুক আউট নটিচ জাৰি কৰা হ’ব ৷

zubeen garg death
চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী দলটোৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 9:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰত জুবিন মৃত্যুৰ ৰহস্যভেদৰ বাবে চি আই ডিয়ে অসমত শ্যামকানু মহন্ত, জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থৰ ঘৰত তালাচী চলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোক দুজনৰ লগতে জুবিনৰ মৃত্যুৰ সময়ত প্ৰমোদ তৰীখনত সাগৰৰ মাজত উপস্থিত থকা ছিংগাপুৰৰ ১১ প্ৰবাসী অসমীয়ালৈ অসম আৰক্ষীৰ CID য়ে জাননী জাৰি কৰিছে ।

লাখ লাখ অনুৰাগীৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন স্তব্ধ কৰি সংঘটিত হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তত তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগ (CID) । শুকুৰবাৰে CID য়ে জুবিনক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নিয়া শ্যামকানু মহন্ত, মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু ছিংগাপুৰত বাস কৰা ১১ জন প্ৰবাসী অসমীয়াক সোঁ-শৰীৰে অসম আৰক্ষীৰ SIT ৰ আগত উপস্থিত হ’বলৈ জাননী জাৰি কৰে ।

সমগ্ৰ অসমজুৰি শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্বাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ জুইৰ উদগীৰণ ঘটাৰ বাবে দুয়ো এতিয়াও আত্মগোপন কৰি আছে ৷ চি আই ডিয়ে তলৱ কৰা এই আটাইকেইজনক ১০ দিনৰ সময় ধৰি দিয়া হৈছে । অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডিৰ স্পেচিয়েল ডি আই জি আই পি এছ মুন্নাপ্ৰসাদ গুপ্তাই এই তথ্য নিশ্চিত কৰি কয় যে তলৱ কৰা সকলো ব্যক্তিক ৬ অক্টোবৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ CID ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সোঁ-শৰীৰে হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত হাজিৰ নহ’লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লুক আউট নটিচ জাৰি কৰা হ’ব বুলি আই পি এছ গুপ্তাই স্পষ্ট কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই গঠন কৰা হৈছে এক বিশেষ তদন্তকাৰী দল(SIT) ৷ এই দলটোক নেতৃত্ব দিছে খোদ স্পেচিয়েল ডি আই জি আই পি এছ মুন্নাপ্ৰসাদ গুপ্তাই ৷ নজনীয়া এই দলটোত আছে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ৷

এই ঘটনাৰ তদন্তত আৰু কি কি তথ্য পোহৰলৈ আহে, তাৰ ওপৰত সমগ্ৰ অসমৰ লাখ লাখ জুবিন অনুৰাগীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । SIT য়ে কিদৰে এই তদন্ত আগবঢ়াই নিয়ে সেয়াও হ’ব মন কৰিবলগীয়া ৷ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে ১০/১৫ দিনৰ ভিতৰতে গোটেই ঘটনাক্ৰম স্পষ্ট হৈ পৰিব । আনহাতে, যদিহে SIT বিফল হয় তেন্তে CBI লৈও গোচৰটো হস্তান্তৰ কৰা হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

নিশিতা গোস্বামী, শেখৰজ্যোতি গোস্বামীকো SIT ৰ তলৱ

সমান্তৰালকৈ অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীকো তলৱ কৰিছে চি আই ডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে(SIT) ৷ কাইলৈ অৰ্থাৎ শনিবাৰে দিনৰ ১১ বজাত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’বলৈ দুয়োগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: নাহৰৰ দেশত জুবিনৰ নামত জিলিকিব ১০০ জোপা বৃক্ষ

For All Latest Updates

TAGGED:

SHYAMKANU MAHANTASIDDHARTH SHARMA ZUBEEN MANAGERZUBEEN GARGইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.