''ঐ ৰজাঘৰীয়া হুঁচিয়াৰ''- চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত সৰুপথাৰত বৃহৎ জোঁৰ সমদল

গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাত হোৱা চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি ।

Chutia Yuva Sanmilan takes out torchlight rally in Golaghat against Assam govt
চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
Published : August 26, 2025 at 8:00 AM IST

সৰুপথাৰ : আকৌ প্ৰতিবাদ ৷ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শতাধিক ৰাইজ ৷ চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ, স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান তথা ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰাৰ দাবীত এইবাৰ উত্তাল হ’ল সৰুপথাৰ ৷ সোমবাৰে নিশা চুতীয়া যুৱ সন্মিলনে(CYSA) জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰি জনজাতিকৰণৰ দাবীত সৰুপথাৰত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷

হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ‘‘চুতীয়া জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰে জনজাতিৰ মৰ্যদা প্ৰদান কৰক’’, ‘‘চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসম, CYSS জিন্দাবাদ’’, ‘‘NO ST NO REST’’, ‘‘চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক প্ৰবঞ্চনা বন্ধ কৰক’’ ইত্যাদি শ্ল'গানেৰে উত্তাল কৰি তোলে সৰুপথাৰৰ ৰাজপথ ।

চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ নগৰত চুতীয়া যুব সন্মিলনৰ উদ্যোগত সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা নগৰৰ মাজমজিয়া হৈ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ এই প্ৰতিবাদী জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰা হয় ৷

Chutia Yuva Sanmilan protest
জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি (ETV Bharat Assam)
Chutia Yuva Sanmilan protest
চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ জোঁৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদৰ মাজতে আদবাটতে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷ যাৰ ফলত প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ হতাহতিও হয় ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদী সমদলটোক বাধা প্ৰদান কৰে যদিও তেওঁলোকে সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ দিশে আগবাঢ়ি যায় ।

Chutia Yuva Sanmilan protest
চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমৰ সভাপতি কৌস্তুভ কিশোৰ চুতীয়াই কয়, "চুতীয়া জনগোষ্ঠী সন্মিলনে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো ।’’

Chutia Yuva Sanmilan protest
জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি জনজাতি হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে সাংবিধানিকভাৱে জনজাতিৰ মৰ্যদা প্ৰদান কৰা নাই । আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিব বিচাৰিছো, গণতান্ত্ৰিকভাৱে ন্যাৰ্য প্ৰাপ্তি বিচাৰিছো । কিন্তু চৰকাৰখনে পুলিচ-প্ৰশাসন লগাই আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব চেষ্টা কৰিছে ।’’

Chutia Yuva Sanmilan protest
জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি (ETV Bharat Assam)

‘‘আমি অসম চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যে আজি যিদৰে ৰাজপথত ৰাইজ ওলাই আহিছে, এয়া তথাকথিত আন্দোলন নহয় । এয়া বছৰ বছৰ ধৰি চুতীয়া জনগোষ্ঠীক কৰা প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰৱঞ্চনাৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ।" কিশোৰ চুতীয়াই কয় ৷

Chutia Yuva Sanmilan protest
জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি (ETV Bharat Assam)

