ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডায়েৰীয়া-কলেৰাই; বৰ্তমানলৈ ৭ জনৰ মৃত্য়ু, চিকিৎসাধীন কেইবাজনো - CHOLERA AND DIARRHEA OUTBREAK

দিনজয় চাহ বাগিচাৰ পকা লাইনত ১০ দিনত ৫ গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু ।

Cholera and Diarrhea outbreak in Dibrugarh
দুলীয়াজানৰ চাহ বাগিচাত ডায়েৰীয়া-কলেৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2025 at 11:21 AM IST

3 Min Read

মৰাণ : ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাহ বাগিচাত ডায়েৰীয়া আৰু কলেৰাই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ।‌ চাবুৱাৰ দিনজয় চাহ বাগিচাৰ পকা লাইনত ১০ দিনত ৫ গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱাত চাহ বাগিচাখনত হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় ।‌ আনহাতে দুলীয়াজানৰ ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ গজাল বস্তীত কলেৰা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে । অঞ্চলটোত এই পৰ্যন্ত দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৮ জন চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে ।

আজিৰে পৰা চাৰিদিন পূৰ্বে কলেৰাত মৃত্যু হৈছে গজালবস্তী অঞ্চলৰ অশোক মুণ্ডা(৫২) আৰু মনীষা কিষাণ নামৰ এটি ১৩ বছৰীয়া শিশুৰ । অঞ্চলটোৰ লোক কলেৰা আৰু ডায়েৰীয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ টেঙাখাত মডেল চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।‌ ৰোগীসকলক পৰীক্ষা কৰাত কলেৰা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি ধৰা পৰাত দুলীয়াজান সমজিলা প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগে ক্ষিপ্ৰতাৰে অঞ্চলটোৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পৰিস্থিতি বুজ লৈছে ।

দুলীয়াজানৰ চাহ বাগিচাত ডায়েৰীয়া-কলেৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ (ETV Bharat Assam)

এই ৰোগৰ লক্ষণ দেখাৰ লগে লগে চিকিৎসালত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা,পৰিস্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত সজাগতা বৃদ্ধি , অঞ্চলটোত অইলৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ জৰিয়তে চেনিটাইজ কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। আনহাতে অঞ্চলটোত যাতে কলেৰা আৰু ডায়েৰীয়া ৰোগ অধিক বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে অঞ্চলটোত ৰাজহুৱা স্থানত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে মুকলিভাৱে সা-সামগ্ৰী বিক্ৰী আদিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ।

Cholera and Diarrhea outbreak in Dibrugarh
দুলীয়াজানৰ চাহ বাগিচাত ডায়েৰীয়া-কলেৰাৰ সজাগতা অভিযান (ETV Bharat Assam)

তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ :

দুলীয়াজানৰ ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ গজাল বস্তীত ডায়েৰীয়া কলেৰাই ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাত পাছতে মঙলবাৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া ৰশ্মি ঠাকুৰীয়াই কয়, "বিগত দুই-তিনিদিনৰ পৰা গজালবস্তীত ডায়েৰীয়া ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । ইতিমধ্যে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা সকলো প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে । টেঙাখাত মডেল চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ থকা এজনৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰাত কলেৰা ৰোগ ধৰা পৰিছে । গজালবস্তী অঞ্চলৰ অশোক মুণ্ডা আৰু মনীষা কিষাণ নামৰ এটি ১৩ বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে ।

Cholera and Diarrhea outbreak in Dibrugarh
দুলীয়াজানৰ চাহ বাগিচাত ডায়েৰীয়া-কলেৰাৰ সজাগতা অভিযান (ETV Bharat Assam)

ৰাজহুৱা সভা আয়োজনত বাধা :

দুলীয়াজানৰ ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাত সৃষ্টি হোৱা এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ দুলীয়াজান প্ৰশাসনে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । এই সম্পৰ্কে দুলীয়াজানৰ সমজিলা আয়ুক্ত অংকুৰ দাসে কয়, "গজালবস্তীত কলেৰা ৰোগী কেইজনমান পাইছো । ইয়াৰ পাছতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ । এতিয়াৰে পৰা এই অঞ্চলৰ ৰাজহুৱা সভা, মুকলিকৈ খাদ্য বিক্ৰী কৰা বা খোৱা বন্ধ কৰা হৈছে । সমগ্ৰ অঞ্চলটো পৰিস্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণ কি ? তথা কিদৰে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি - JAPANESE ENCEPHALITIS

জাপানীজ এনকেফেলাইটিজৰ সংক্ৰমণ : কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱাই দিলে সতৰ্কবাণী - JE CASES

