তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা নীল আকাশত উৰে... - INDEPENDENCE DAY 2025

নগাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেনাৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনী । বিশ্বনাথত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে । যোৰহাটৰ স্বাধীনতা দিৱসত অতুল বৰাৰ অংশগ্ৰহণ ।

Independence Day celebration
দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 5:27 PM IST

6 Min Read

ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে উদযাপন কৰা হয় দেশৰ ৭৯ সংখ্যাক স্বাধীনতা দিৱস । বিভিন্ন জিলাত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলে পতাকা উত্তোলন কৰে । নগাঁও জিলাত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিশ্বনাথত মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু যোৰহাটত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ।

নগাঁৱৰ ভাৰতীয় সেনাৰ অস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন

নগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat)

নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই । পতাকা উত্তোলন কৰি অসম আৰক্ষী, এন চি চি, বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পেৰেডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই । প্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁৱৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাৰতীয় সেনাৰ অস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিশেষ অনুৰোধত ভাৰতীয় সেনাই এই অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।

Independence Day celebration
নগাঁৱত সেনাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat)

সেনাৰ অস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু ড্ৰোণৰ মাধ্যমেৰে চলোৱা অভিযানৰ প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলৰ মাজত দেশৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু সামৰিক শক্তিৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়াস কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাৰতীয় সেনাৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ লগতে ড্ৰোণৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতীয় সেনাই দেশৰ বাবে কিদৰে কাম কৰে তাক জনতাক দেখুৱাৰ লগতে নৱ প্ৰজন্মক ভাৰতীয় সেনাত যোগদানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা ।"

Independence Day celebration
নগাঁৱৰ ১০০ গৰাকী যুৱতীক জৰায়ুৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান (ETV Bharat)

ইফালে স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলা প্ৰশাসনে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সহযোগত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । দ্বীপশিখা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগিতাত নগাঁৱৰ ১০০ গৰাকী যুৱতীক জৰায়ুৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়াস কৰা হয় । একেদৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ক্ৰমে জালাল আহমেদ, আব্দুৰ ৰহিম আৰু হেমকান্ত গায়নক নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কৰ্তব্য পালন কৰাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে জিলা প্ৰশাসনে । নগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তা পল্লৱজ্যোতি মহন্তকো বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জড়িত নগাঁৱৰ মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালকো সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় অনুষ্ঠানত । প্ৰতিকূল বতৰ আৰু বৰষুণৰ ফলত হোৱা পানীৰ মাজতো আৰক্ষী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশপ্ৰেমৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰে বুলি মন্তব্য কৰে নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ।

যোৰহাটত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন অতুল বৰাৰ

যোৰহাটত অতুল বৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে (ETV Bharat)

"২০২৬-২৭বৰ্ষত অসমৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ ১০ হাজাৰ কোটিলৈ বৃদ্ধি পাব ।" যোৰহাটত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে । তাৰ পিছতে আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, এন চি চি আৰু বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দলৰ পেৰেডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, সীমান্ত সমস্যা, বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ আদি বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন কৰে । অনুষ্ঠানৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয়, "কৃষকক সকাহ দিয়াৰ স্বাৰ্থত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সন্মান নিধি, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা আদি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ফলত এই সুবিধা লাভ কৰি কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সন্মান নিধিৰ জৰিয়তে শেহতীয়া কিস্তিত ৪২২ কোটি টকা দিয়া হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ ২১ লাখৰো অধিক কৃষক উপকৃত হ'ব ।" তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ কাৰ্যকালত ১ লাখ ৯১ হাজাৰ কৃষি সঁজুলি বিতৰণ কৰা হৈছে । অসমৰ কৃষিজাত সামগ্ৰৰী ৰপ্তানিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৪০০০ কোটি টকাৰ সামগ্ৰী অসমৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা হৈছে ।"

স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলা কাৰাগাৰ, মহেন্দ্ৰ নগৰ মুকলি কাৰাগাৰ, পৰ্যবেক্ষণ গৃহ, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল, অমৰাৱতী বৃদ্ধাশ্ৰম, সাৰথি বৃদ্ধাশ্ৰম, দ গাঁও অনাথ আশ্ৰম, হৰিজন কলনী আদিৰ আৱাসীসকলৰ মাজত বিনামূলীয়া আহাৰ আৰু ফল-মূল বিতৰণ কৰা হয় ।

বিশ্বনাথত শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে পতাকা উত্তোলন

বিশ্বনাথত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat)

বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যাগত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱাই চেনীৰাম দাস শিশু উদ্যানস্থিত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ পিছতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কাছাৰী ময়দানত উদযাপন কৰা ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । পতাকা উত্তোলন কৰি শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"বিশ্বনাথত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ পাই নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । কাৰণ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত বিশ্বনাথে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা, শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ দৰে মহান নেতাসকলে আত্মত্যাগৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বনাথক জিলিকাই তুলি এখন বিকশিত ভাৰতলৈ বৰঙণি আগবঢ়াই দিছিল ।"

Independence Day celebration
বিশ্বনাথত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat)

জিলাখনত চলি থকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প আৰু চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয় যে গহপুৰত হ'বলৈ গৈ আছে শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৬ চনত বিশ্বনাথ মেডিকেল কলেজ মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।" এয়া বিকশিত ভাৰত তথা অসমৰ অংশ বুলি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

শিক্ষকৰ বদলি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে এইক্ষেত্ৰত এখন আইন আছে । শিক্ষকৰ চাকৰি ৰাজ্যিক ভিত্তিত নহয় । শিক্ষকসকলে প্ৰথমে নিজৰ জিলা নিজেই বাছনি কৰি লয় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । শিক্ষকৰ বদলি সম্পৰ্কত মুকলি কৰা পৰ্টেলৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ইয়াৰ অধীনত ৰাজ্যত ৩৬ হাজাৰ শিক্ষকৰ বদলি হৈছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশ্বনাথত বহুকেইগৰাকী সমাজকৰ্মী, মুক্তিযোদ্ধাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

