বছৰত এটাকৈ কণী পৰা শগুন সংৰক্ষণ হ'ব কেনেকৈ ? কি কয় পশু চিকিৎসকে ?

আজি আন্তৰ্জাতিক শগুন সজাগতা দিৱস । এই বিশেষ দিনটোতে শগুনৰ সংখ্যা কিয় কমিছে, কিদৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ পৰামৰ্শ দিলে এগৰাকী পশু চিকিৎসকে ।

Call for conservation of vultures on International Vulture Awareness Day
আজি আন্তৰ্জাতিক শগুন সজাগতা দিৱস (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2025 at 4:33 PM IST

5 Min Read

কাজিৰঙা: ৬ ছেপ্তেম্বৰ, আন্তৰ্জাতিক শগুন সজাগতা দিৱস ৷ অসমৰ আকাশত তাহানি প্ৰায়ে ভুমুকি মৰা শগুন সম্প্ৰতি বিপন্ন প্ৰজাতিৰ তালিকাত ৷ ক্ৰমাগতভাৱে শগুনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰক আৰু কেতবোৰ শগুন সম্পৰ্কীয় তথ্যৰে আগবঢ়াইছোঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

৮ প্ৰজাতিৰ শগুনৰ বিচৰণ ভূমি অসম:

অধিক তথ্যৰ সন্ধানত অসমৰ ৰাণীস্থিত 'ভালছাৰ কনজাৰভেচন ব্ৰীডিং চেন্টাৰ'ৰ চেণ্টাৰ মেনেজাৰ শচীন ৰাণাদেৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁ অসমত বিচৰণ কৰা শগুনৰ মুঠ প্ৰজাতিৰ সংখ্যা ৬ টা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । 'অ’ৰিয়েন্টেল হুৱাইট বেকড্ ভালছাৰ', 'স্লেণ্ডাৰ বিল ভালছাৰ' আৰু 'কিংগ ভালছাৰ' ৷ এই তিনিটা স্থায়ী প্ৰজাতি আৰু শীতকালীন পৰিভ্ৰমী শগুন 'হিমালয়ান গ্ৰিফ’ন', 'চিন’ৰিয়াছৰ ভালছাৰ'ৰ লগতে 'ইউৰেছিয়ান ভালছাৰ'ৰ বিচৰণ দেখা যায় ৷ তেখেতে লগতে কয়,"অসমত স্থায়ী প্ৰজাতিৰ প্ৰায় ২৫০০ শগুনৰ বিচৰণ অসমত দেখা পোৱা যায় ৷"

বছৰত এটাকৈ কণী পৰা শগুন সংৰক্ষণ হ'ব কেনেকৈ ? (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা ‘আৰণ্যক’ৰ সহ-সঞ্চালক তথা বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ দীপাংকৰ লহকৰে জনোৱা মতে, শগুনৰ উক্ত ছটা প্ৰজাতিৰ লগতে আৰু দুটা শীতকালীন পৰিভ্ৰমী প্ৰজাতি আংশিকভাৱে অসমত প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় ৷ উক্ত প্ৰজাতি দুটা হ’ল, 'ইজিপছিয়ান ভালছাৰ' আৰু 'লেমাৰজিয়াৰ ভালছাৰ' ৷ গতিকে বৰ্তমান অসমৰ আকাশত বিচৰণ কৰা শগুনৰ প্ৰজাতিৰ সংখ্যা মুঠ ৮ টা বুলি উল্লেখ কৰিব পাৰি ।

৩০/৪০ টা হে শগুনৰ বাহ ৰৈছেগৈ অসমত:

বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ দীপাংকৰ লহকৰে শগুন সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ আন এক উদ্বেগজনক তথ্য । তেওঁ কয়,"বিগত দহটা বছৰত উদ্বেগজনকভাৱে অসমত হ্ৰাস পাইছে শগুনৰ বাহৰ সংখ্যা ৷ বিগত দহ বছৰত ৯০ শতাংশতকৈ অধিক শগুনৰ বাহ নাইকীয়া হৈছে । অসমত খুব বেছি ৩০/৪০ টা হে শগুনৰ বাহ ৰৈছেগৈ, যিটো অতিশয় চিন্তনীয় ৷"

Call for conservation of vultures on International Vulture Awareness Day
পাঁচ প্ৰজাতিৰ শগুনৰ বিচৰণ ভূমি অসম (ETV Bharat Assam)

একালত ‘ডিক্ল’ফেনাক’-এ হ্ৰাস কৰিছিল শগুনৰ সংখ্য:

এসময়ত শগুনৰ সংখ্যা হ্ৰাসৰ গতি ত্বৰান্বিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য কাৰকৰ লগতে মূল কাৰক আছিল ‘ডাইক্ল’ফেনাক’ৰ প্ৰয়োগ ৷ ডাঃ বৰুৱাই কয়, আগতে পশু পালন বা পশু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ‘ডাইক্ল’ফেনাক’ নামৰ বিষনাশক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু এই বিষ নাশক কোনো পোহনীয়া পশু, গৰু-ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত সেই পশুৰ যদি ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত মৃত্যু হয় আৰু সেই পশুৰ শ যদি শগুনে ভক্ষণ কৰে তেন্তে শ’টোত ৰৈ যোৱা ‘ডাইক্ল’ফেনাক’ৰ অৱশিষ্টই শগুনৰ দেহত ‘ভিচাৰেল গাউট’ বিসংগতিৰ সৃষ্টি কৰে, এইটোৱে শগুনক মৃত্যুমুখত পেলায় ৷

বৰুৱাই কয়,"‘ডাইক্ল’ফেনাক’ৰ প্ৰভাৱত শগুনৰ দেহৰ অভ্যন্তৰৰ অংগত ‘ইউৰিক এচিড’ জমা হৈ ‘গাউট’ সদৃশ ৰূপ লয় ৷ অৱশ্যে এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত পশু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ‘ডাইক্ল’ফেনাক’ৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা হয় ৷

‘ডিক্ল’ফেনাক’ বন্ধ হ’ল কিন্তু ওৰ পৰা নাই সমস্যাৰ:

শগুন সংৰক্ষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ‘ডাইক্ল’ফেনাক’ৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা হ’ল যদিও এতিয়া দেখা গৈছে নতুন কিছু সমস্যা ৷ ডাঃ বৰুৱাই কয়, শগুনৰ বাবে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান হ’ল, ‘চেকেণ্ডাৰী পয়জ’নিং’ অথবা গৌণ বিষক্ৰিয়া, আৱাসস্থলীৰ সংকোচন আৰু ৰে'লৰ চেপা ৷ গৌণ বিষক্ৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি বৰুৱাই কয়,"খৰালি কালত পথাৰত চৰি ফুৰা অৱস্থাত কেতিয়াবা গৰু-ছাগলীক কুকুৰৰ জাকে আহি কামোৰে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত খং-ক্ষোভৰ বশৱৰ্তী হৈ কেতিয়াবা গৰু-ছাগলীৰ কোনোগৰাকীয়ে প্ৰতিশোধ ল’বলৈ বিহ দি কুকুৰ মাৰে ৷ বিষক্ৰিয়াৰ ফলত মৃত্যু হোৱা কুকুৰৰ শ’ ভক্ষণ কৰিও শগুনৰ মৃত্যু হয় ৷" এনেক্ষেত্ৰত বৃহৎ সংখ্যক শগুনৰ একেলগে মৃত্যু হয় আৰু এনে ঘটনা আমি পাইছোঁ বুলিও সদৰী কৰে বৰুৱাই ৷

Call for conservation of vultures on International Vulture Awareness Day
একালত ‘ডিক্ল’ফেনাক’-এ হ্ৰাস কৰিছিল শগুনৰ সংখ্য (ETV Bharat Assam)

ডাঃ বৰুৱাই লগতে কয়, "ৰে'লৰ চেপাত কেতিয়াবা গৰু-ছাগলী মৃত্যু হয় ৷ তেনেক্ষেত্ৰত যদি ৰে'লৰ আলিৰ পৰা উক্ত মৰা শ’ আঁতৰাই পেলোৱা নহয় তেন্তে শ’ ভক্ষণ কৰিবলৈ অহা শগুনৰ জাক কেতিয়াবা ৰে'লে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰে ৷ এনে ঘটনাও আমি বহু পাইছোঁ ৷"

বছৰি পাৰে এটা কণী:

শগুনে বছৰত এটাই কণী পাৰে, এটাই পোৱালি জগায় বুলি জানিবলৈ দি ডাঃ বৰুৱাই কয়,"শগুনৰ বংশবৃদ্ধি এনেয়ে কম, তাতে আকৌ আবাসস্থলীৰ ব্যাপক সংকোচন ঘটিছে ৷ শগুনক বাহ সাজিবলৈ ওখ গছ লাগে কিন্তু সম্প্ৰতি ওখ গছৰ অভাৱ ঘটিছে ৷ এনেবোৰ কাৰণতে শগুনৰ সংখ্যা কমি আহিছে ৷"

জৈৱতন্ত্ৰত প্ৰকৃতিৰ জমাদাৰৰ প্ৰভাৱ:

শগুনক কোৱা হয় প্ৰকৃতিৰ জমাদাৰ ৷ ডাঃ বৰুৱাই কয়,"তাহানিতে আমি দেখিবলৈ পাঁও পথাৰত অথবা ৰাস্তাত যদি কোনোবাই গৰু-ম’হৰ মৰা শ’ পেলাই দিয়ে তেন্তে তাক পৰিস্কাৰ কৰিবলৈ বেলেগকৈ জমাদাৰৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ শগুনে আহি সম্পূৰ্ণ মৰাশ’টো খাই ঠাই টুকুৰা পৰিস্কাৰ কৰি পেলায় ৷ এনেদৰেই ই প্ৰাকৃতিক সন্তুলন, ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰি চলে ৷ জৈৱতন্ত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আছে ৷ শগুনৰ সংখ্যা কমি আহিছে ৷ আজিৰ প্ৰজন্মৰ বহুতে শগুন দেখাই নাই ৷ গতিকে ইয়াৰ হ্ৰাসে জৈৱতন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব ৷"

Call for conservation of vultures on International Vulture Awareness Day
জৈৱতন্ত্ৰত প্ৰকৃতিৰ জমাদাৰৰ প্ৰভাৱ (ETV Bharat Assam)

শগুন সংৰক্ষণৰ আহ্বান:

ইফালে শগুন সজাগতা দিৱসৰ দিনাই পশু চিকিৎসক ডাঃ বৰুৱাই কয়,"আমি কেনেকৈ শগুন হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰকসমূহ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, আবাসস্থলীসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰকৃতিক কিদৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, সেয়াই আমাৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত ৷" শগুন সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সজাগ হ’বলৈও তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনায় ৷

