মাতৃস্নেহৰ বিৰল দৃশ্যৰ সাক্ষী হ'ল নুমলীগড়বাসী

নলাত আবদ্ধ পোৱালি হাতীক উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগে অনা এক্সকেভেটৰক বাধা পোৱালিটোৰ মাতৃৰ ।

Golaghat elephant rescue
সন্তানৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মাতৃৰ সংগ্ৰাম (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read
গোলাঘাট : শাৰদীয় উৎসৱক লৈ সকলো ব্যস্ত থকাৰ মাজতে মাতৃস্নেহৰ এক বিৰল দৃশ্য দেখা গ'ল গোলাঘাটত । সন্তানৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মাতৃৰ সংগ্ৰাম দেখি আপ্লুত নুমলীগড়বাসী । অৱশ্যে এয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নহয় । নলাত আবদ্ধ এটা পোৱালি হাতীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বন বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰা এখন এক্সকেভেটৰক বাধা পোৱালিটোৰ মাতৃৰ ।

ঘটনাটো নুমলীগড়ৰ বকিয়াল খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ এখন চাহ বাগিচাৰ । চাহ বাগিচাত দুটা দিনৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ নলাত পৰিল বন্যহস্তীৰ এটা পোৱালি । বকিয়াল জাহাজ ফিল্ড অঞ্চলত নলাত পৰিছিল মাতৃৰ সৈতে বিচৰণ কৰি ফুৰা হাতী পোৱালিটো । দুদিন পূৰ্বে বাগিচাৰ নলাৰ পৰা পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ চফেলা চাহ বাগিচাৰ নলাত আবদ্ধ হৈ পৰে হাতী পোৱালিটো ।

মাতৃ স্নেহৰ বিৰল দৃশ্যৰ সাক্ষী হ'ল নুমলীগড়বাসী (ETV Bharat)

উক্ত ঘটনাৰ খবৰ বকিয়াল খণ্ড বন বিভাগক দিয়াৰ পাছতে হাতী পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বন বিভাগে এখন এক্সকেভেটৰ ব্যৱহাৰ কৰে । কিন্তু হাতী পোৱালিটোৰ মাতৃয়ে পোৱালিটোৰ কিবা ক্ষতি কৰিবলৈ যোৱা বুলি ভাবি এইক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰা দৃশ্যই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে । বহু সময়ৰ অন্তত বন বিভাগৰ সহযোগত হাতী পোৱালিটো এক্সকেভেটৰৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰা হয় । উল্লেখ্য যে এক্সকেভেটৰেৰে পোৱালিটো উদ্ধাৰৰ সময়ত মাতৃয়ে বাৰে বাৰে চোঁচা লৈছিল । সম্ভৱতঃ পোৱালিটোক আক্ৰমণ কৰা বুলিয়ে মাতৃয়ে সন্দেহ কৰিছিল ! যাৰ বাবে তেনেদৰে এক্সকেভেটৰখনক বাধা দিছিল । যি দৃশ্যই সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে । উপস্থিত লোকসকলে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে এয়াই সন্তানৰ প্ৰতি থকা মাতৃৰ প্ৰেম ।

এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ এজন বিষয়াই কয়, "হাতী পোৱালিটো আমি নলাৰ পৰা উঠাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । আমাৰ লগত উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু পশু চিকিৎসকৰ দল আহিছে । বৰ্তমান হাতী পোৱালিটো অলপ দুৰ্বল হৈ আছে, যাৰ বাবে পশু চিকিৎসকে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । বনৰীয়া হাতী হোৱাৰ বাবে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিপদ থাকে । কাৰণ মাকে অলপ হুলস্থূল বেছিকৈ কৰে । জনসাধাৰণক আমি হুলস্থূল নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু পোৱালিটো যাতে সুস্থ হৈ উঠে তাৰ বাবে আমি নিৰীক্ষণ কৰি থাকিম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "হাতীটো উঠাবলৈ যাওঁতে মাকে কৰা আচৰণ স্বাভাৱিক । কাৰণ বনৰীয়া হাতী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰ তেওঁলোকে চিনি নাপায় । বনৰীয়া হাতীয়ে ভাবে যে সন্তানক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে । নিজৰ সন্তানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এনে কাম কৰে ।"

উল্লেখ্য যে বৃহত্তৰ মৰঙী মৌজাৰ সকলো চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বৃহৎ বৃহৎ নলা খন্দাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত বনৰীয়া হাতী উক্ত নলাত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে বহু পোৱালি হাতী মৃত্যুমুখত পৰিছে কিন্তু ৰহস্যজনক বাবে এইক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ।

