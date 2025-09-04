গুৱাহাটী : কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক অধিসূচনা জাৰি কৰি কৈছে যে ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা হিন্দু বাংলাদেশীয়ে পাব ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব । বাংলাদেশৰ লগতে পাকিস্তান, আফগানিস্তানৰ পৰা অহা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টান- এই ৬ টা ধৰ্মৰ লোকেও ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন ৷ এই অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ লগে লগে অসমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
দল-সংগঠনসমূহে জাঙুৰ খাই উঠিছে আৰু চৰকাৰক এই সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী জনাইছে । তাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশ্যে ৰাইজক আশ্বাস দিছে যে কোনো লোকে আবেদন নকৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই সন্দৰ্ভত আমাক সমালোচনা কৰাত বাধা নাই । অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনত মাত্ৰ ১২গৰাকী ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিছে । এই ১২ গৰাকীৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৩ গৰাকীয়ে নাগৰিকত্ব পাইছে । এতিয়া তাৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সমালোচনা কৰি থাকিব পাৰে । এই আইনত আবেদনকাৰী আগতেও ১২ জন আছিল আৰু পিছতো ১২ জনে থাকিব । কাৰণ এই আইনখনৰ পৰা নাগৰিকত্ব ল'বলৈ অসমত কোনেও আবেদন নকৰে । আমি বিজ্ঞাপনো দিছিলো । তথাপি কোনেও আবেদন নকৰে । সেয়েহে এইটো ইচ্ছ্যু বনাই লাভ নাই ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "অসমত এই আইনখন প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰযোজ্য নহ'ল, কোনেও আবেদন নকৰিলে । কাৰণ কোনেও বিদেশী বুলি পৰিচয় দিব নোখোজে ৷ এসময়ত ময়ো ভাবিছিলো এক লাখ মানুহে আবেদন কৰিব নেকি বুলি ?"
বিভিন্ন সংগঠনে পুনৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে এইবিলাক মিছা ইচ্ছ্যু কৰি আছে । এবাৰ এইবিলাক ইচ্ছ্যু বনোৱাৰ বাবে ৫ জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে । দল-সংগঠন একলগ কৰি ৫ জন ল'ৰাক তেওঁলোকে শ্বহীদ কৰিলে, তেওঁলোকৰ মাক বাপেকক আজিলৈ উত্তৰ দিব পৰা নাই যে লাখ লাখ বিলাক ক'ত গ'ল ? সেয়েহে মিছা কথা বিলাকত আন্দোলন কৰি লাভ নাই ।"