ETV Bharat / state

অসমত এতিয়ালৈ মাত্ৰ ৩ গৰাকী বিদেশীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী - CAA IN ASSAM

মিছা ইচ্ছ্যু বনাই অসমত আন্দোলন কৰি লাভ নাই । কোনেও আবেদন নকৰে । দল-সংগঠনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান ।

Assam CM on CAA
নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নতুন অধিসূচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 4, 2025 at 8:04 AM IST

2 Min Read

গুৱাহাটী : কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক অধিসূচনা জাৰি কৰি কৈছে যে ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা হিন্দু বাংলাদেশীয়ে পাব ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব । বাংলাদেশৰ লগতে পাকিস্তান, আফগানিস্তানৰ পৰা অহা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টান- এই ৬ টা ধৰ্মৰ লোকেও ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন ৷ এই অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ লগে লগে অসমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

দল-সংগঠনসমূহে জাঙুৰ খাই উঠিছে আৰু চৰকাৰক এই সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী জনাইছে । তাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশ্যে ৰাইজক আশ্বাস দিছে যে কোনো লোকে আবেদন নকৰে ।

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নতুন অধিসূচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই সন্দৰ্ভত আমাক সমালোচনা কৰাত বাধা নাই । অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনত মাত্ৰ ১২গৰাকী ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিছে । এই ১২ গৰাকীৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৩ গৰাকীয়ে নাগৰিকত্ব পাইছে । এতিয়া তাৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সমালোচনা কৰি থাকিব পাৰে । এই আইনত আবেদনকাৰী আগতেও ১২ জন আছিল আৰু পিছতো ১২ জনে থাকিব । কাৰণ এই আইনখনৰ পৰা নাগৰিকত্ব ল'বলৈ অসমত কোনেও আবেদন নকৰে । আমি বিজ্ঞাপনো দিছিলো । তথাপি কোনেও আবেদন নকৰে । সেয়েহে এইটো ইচ্ছ্যু বনাই লাভ নাই ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "অসমত এই আইনখন প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰযোজ্য নহ'ল, কোনেও আবেদন নকৰিলে । কাৰণ কোনেও বিদেশী বুলি পৰিচয় দিব নোখোজে ৷ এসময়ত ময়ো ভাবিছিলো এক লাখ মানুহে আবেদন কৰিব নেকি বুলি ?"

বিভিন্ন সংগঠনে পুনৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে এইবিলাক মিছা ইচ্ছ্যু কৰি আছে । এবাৰ এইবিলাক ইচ্ছ্যু বনোৱাৰ বাবে ৫ জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে । দল-সংগঠন একলগ কৰি ৫ জন ল'ৰাক তেওঁলোকে শ্বহীদ কৰিলে, তেওঁলোকৰ মাক বাপেকক আজিলৈ উত্তৰ দিব পৰা নাই যে লাখ লাখ বিলাক ক'ত গ'ল ? সেয়েহে মিছা কথা বিলাকত আন্দোলন কৰি লাভ নাই ।"

লগতে পঢ়ক : ২০২৪ৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈ অহা বাংলাদেশী হিন্দুৱে পাব নাগৰিকত্ব, ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা জাৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ - CAA CUT OFF DATE EXTENDED

লগতে পঢ়ক :২০২৫ৰ পূৰ্বে অহা হিন্দু বাংলাদেশীয়ে পাব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব; সৰৱ অসমৰ দল-সংগঠন - CAA IN ASSAM

গুৱাহাটী : কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক অধিসূচনা জাৰি কৰি কৈছে যে ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা হিন্দু বাংলাদেশীয়ে পাব ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব । বাংলাদেশৰ লগতে পাকিস্তান, আফগানিস্তানৰ পৰা অহা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টান- এই ৬ টা ধৰ্মৰ লোকেও ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন ৷ এই অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ লগে লগে অসমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

দল-সংগঠনসমূহে জাঙুৰ খাই উঠিছে আৰু চৰকাৰক এই সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী জনাইছে । তাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশ্যে ৰাইজক আশ্বাস দিছে যে কোনো লোকে আবেদন নকৰে ।

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নতুন অধিসূচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই সন্দৰ্ভত আমাক সমালোচনা কৰাত বাধা নাই । অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনত মাত্ৰ ১২গৰাকী ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিছে । এই ১২ গৰাকীৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৩ গৰাকীয়ে নাগৰিকত্ব পাইছে । এতিয়া তাৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সমালোচনা কৰি থাকিব পাৰে । এই আইনত আবেদনকাৰী আগতেও ১২ জন আছিল আৰু পিছতো ১২ জনে থাকিব । কাৰণ এই আইনখনৰ পৰা নাগৰিকত্ব ল'বলৈ অসমত কোনেও আবেদন নকৰে । আমি বিজ্ঞাপনো দিছিলো । তথাপি কোনেও আবেদন নকৰে । সেয়েহে এইটো ইচ্ছ্যু বনাই লাভ নাই ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "অসমত এই আইনখন প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰযোজ্য নহ'ল, কোনেও আবেদন নকৰিলে । কাৰণ কোনেও বিদেশী বুলি পৰিচয় দিব নোখোজে ৷ এসময়ত ময়ো ভাবিছিলো এক লাখ মানুহে আবেদন কৰিব নেকি বুলি ?"

বিভিন্ন সংগঠনে পুনৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে এইবিলাক মিছা ইচ্ছ্যু কৰি আছে । এবাৰ এইবিলাক ইচ্ছ্যু বনোৱাৰ বাবে ৫ জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে । দল-সংগঠন একলগ কৰি ৫ জন ল'ৰাক তেওঁলোকে শ্বহীদ কৰিলে, তেওঁলোকৰ মাক বাপেকক আজিলৈ উত্তৰ দিব পৰা নাই যে লাখ লাখ বিলাক ক'ত গ'ল ? সেয়েহে মিছা কথা বিলাকত আন্দোলন কৰি লাভ নাই ।"

লগতে পঢ়ক : ২০২৪ৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈ অহা বাংলাদেশী হিন্দুৱে পাব নাগৰিকত্ব, ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা জাৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ - CAA CUT OFF DATE EXTENDED

লগতে পঢ়ক :২০২৫ৰ পূৰ্বে অহা হিন্দু বাংলাদেশীয়ে পাব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব; সৰৱ অসমৰ দল-সংগঠন - CAA IN ASSAM

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM CM ON CAACAA CUT OFF DATE EXTENDEDইটিভি ভাৰত অসমASSAM ACCORDCAA IN ASSAM

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.