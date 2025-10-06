৭ অক্টোবৰত কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল পুনৰ মুকলিৰ সম্ভাৱনা

৭ অক্টোবৰত কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল পুনৰ মুকলিৰ সম্ভাৱনা
প্ৰথমবাৰলৈ দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । ইয়াৰ পিছতেই পৰ্যটকৰ সোঁত ।
Published : October 6, 2025 at 6:55 PM IST
কাজিৰঙা: বাগৰি বনাঞ্চলৰ পাছত ৭ অক্টোবৰত কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল মুকলিৰ সম্ভাৱনা ৷ অৱশ্য়ে পলম হ’ব কহঁৰা আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ মুকলি ৷ পৰম্পৰাগতভাৱে উদ্যান মুকলি কৰাৰ সময়তকৈ কিছুদিন পূৰ্বেই এইবাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰাত দেখা গৈছে পৰ্যটকৰ সন্তোষজনক সমাগম ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ পৰ্যটকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে কয়, "উদ্যান মুকলিৰ পিছতে কাজিৰঙালৈ পৰ্যটক আহি আছে ৷ পূজাৰ বন্ধ বা দীঘলীয়া ছুটীৰ বাবেই পৰ্যটকৰ সমাগম হৈছে ৷"
উল্লেখ্য যে যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষ মুকলি কৰা হয় ৷ সিদিনা পৰ্যটকৰ বাবে উদ্যানখনৰ কেৱল বাগৰি বনাঞ্চলহে জীপ ছাফাৰীৰ কাৰণে মুকলি কৰা হয় ৷
সাধাৰণতে উদ্যানখনৰ চাৰিটা বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থা থাকে যদিও উদ্যান মুকলি কৰাৰ সময়লৈকে কহঁৰা, বুঢ়াপাহাৰ আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ পৰ্যটন পথ যাতায়তৰ বাবে সুচল হৈ উঠা নাছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত সঞ্চালক ড৹ ঘোষে কয়," ইতিমধ্যে উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰায় হৈ উঠিছে ৷ ৭ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে বুঢ়াপাহাৰ মুকলি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ৷"
বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল মুকলিৰ পাছতহে কহঁৰা আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চল মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব বুলিও সঞ্চালক ড৹ ঘোষে কয় ৷ ইফালে,কহঁৰা বনাঞ্চল মূলতঃ দলঙৰ বাবে মুকলি কৰিব নাই বুলি প্ৰকাশ কৰি ঘোষে কয়, "উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ অন্যান্য দলঙকে ধৰি কহঁৰাৰ কাঠপৰা দলং বিগত বৰ্ষৰ বানত প্ৰায় নষ্ট হৈ পৰিছে ৷ ইতিমধ্যে কাঠপৰা দলঙকে ধৰি প্ৰায় ২০ খন দলং কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা অনুমোদন দিছে । বিগত এক-ডেৰমাহ ধৰি দলঙৰ কাম চলি আছে ৷ প্ৰায় ৯০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ পাছতে কহঁৰা আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চল মুকলি কৰা হ’ব ৷"