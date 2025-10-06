ETV Bharat / state

৭ অক্টোবৰত কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল পুনৰ মুকলিৰ সম্ভাৱনা

প্ৰথমবাৰলৈ দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । ইয়াৰ পিছতেই পৰ্যটকৰ সোঁত ।

Kaziranga national park
যাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহে পৰ্যটক (Kaziranga National Park and Tiger Reserve Facebook Page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2025

কাজিৰঙা: বাগৰি বনাঞ্চলৰ পাছত ৭ অক্টোবৰত কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল মুকলিৰ সম্ভাৱনা ৷ অৱশ্য়ে পলম হ’ব কহঁৰা আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ মুকলি ৷ পৰম্পৰাগতভাৱে উদ্যান মুকলি কৰাৰ সময়তকৈ কিছুদিন পূৰ্বেই এইবাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰাত দেখা গৈছে পৰ্যটকৰ সন্তোষজনক সমাগম ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ পৰ্যটকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে কয়, "উদ্যান মুকলিৰ পিছতে কাজিৰঙালৈ পৰ্যটক আহি আছে ৷ পূজাৰ বন্ধ বা দীঘলীয়া ছুটীৰ বাবেই পৰ্যটকৰ সমাগম হৈছে ৷"

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষ মুকলি কৰা হয় ৷ সিদিনা পৰ্যটকৰ বাবে উদ্যানখনৰ কেৱল বাগৰি বনাঞ্চলহে জীপ ছাফাৰীৰ কাৰণে মুকলি কৰা হয় ৷

Kaziranga national park
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক (Kaziranga National Park and Tiger Reserve Facebook Page)

সাধাৰণতে উদ্যানখনৰ চাৰিটা বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থা থাকে যদিও উদ্যান মুকলি কৰাৰ সময়লৈকে কহঁৰা, বুঢ়াপাহাৰ আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ পৰ্যটন পথ যাতায়তৰ বাবে সুচল হৈ উঠা নাছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত সঞ্চালক ড৹ ঘোষে কয়," ইতিমধ্যে উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰায় হৈ উঠিছে ৷ ৭ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে বুঢ়াপাহাৰ মুকলি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ৷"

Kaziranga national park
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক (Kaziranga National Park and Tiger Reserve Facebook Page)

বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল মুকলিৰ পাছতহে কহঁৰা আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চল মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব বুলিও সঞ্চালক ড৹ ঘোষে কয় ৷ ইফালে,কহঁৰা বনাঞ্চল মূলতঃ দলঙৰ বাবে মুকলি কৰিব নাই বুলি প্ৰকাশ কৰি ঘোষে কয়, "উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ অন্যান্য দলঙকে ধৰি কহঁৰাৰ কাঠপৰা দলং বিগত বৰ্ষৰ বানত প্ৰায় নষ্ট হৈ পৰিছে ৷ ইতিমধ্যে কাঠপৰা দলঙকে ধৰি প্ৰায় ২০ খন দলং কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা অনুমোদন দিছে । বিগত এক-ডেৰমাহ ধৰি দলঙৰ কাম চলি আছে ৷ প্ৰায় ৯০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ পাছতে কহঁৰা আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চল মুকলি কৰা হ’ব ৷"

