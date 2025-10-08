ETV Bharat / state

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল

২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল মুকলি । শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব হাতী ছাফাৰী ।

Burapahar range
পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2025 at 1:56 PM IST

কলিয়াবৰ: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষ মুকলি কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত কঁহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ লগতে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হয় বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল । মঙলবাৰে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হয় 'লেণ্ড অফ বিগ ফাইভ এনিমেল' খ্যাত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পোৱা পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ মুকলি কৰা হয় উদ্যানখনৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাণ্ডলিক বন বিষয়া অৰুণ বিগ্নেশ, সহকাৰী বন সংৰক্ষক জয়ন্ত দাস আৰু বুবুল বৰুৱা, বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া নিলয় বৰুৱাৰ উপস্থিতিত ঘোঁৰাকাটিত বুঢ়াপাহাৰ জীপ ছাফাৰী সন্থাৰ সহযোগত আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হয় বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল ।

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল (ETV Bharat)

২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চল যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল যদিও উদ্যানখনৰ বাট-পথসমূহ জীপ ছাফাৰীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ উপযোগী হৈ নুঠাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ । যাৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে বনাঞ্চলসমূহ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই । ১ নৱেম্বৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দৰ্শনাৰ্থীয়ে হাতী ছাফাৰীৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে ।

Burapahar range
২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে মুকলি বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল (ETV Bharat)

বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল মুকলি কৰি মাণ্ডলিক বন বিষয়া অৰুণ বিগ্নেশে কয়, "গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে প্ৰথম ৰেঞ্জ বুঢ়াপাহাৰে পাওঁ । সেইটো আমি আংশিকভাৱে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিছো । বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জ খুলিবলৈ বহুত ডিমাণ্ড আছিল । কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হেবিটেড বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জতে পোৱা যায় । আজিৰ পৰা জীপ ছাফাৰী আৰম্ভ হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল গঁড়, বনৰীয়া ম'হ, বাঘ, হাতী আৰু হৰিণাৰ বসতিস্থল হোৱাৰ বাবে 'লেণ্ড অফ বিগ ফাইভ এনিমেল' বুলি কোৱা হয় । সেয়ে এই বনাঞ্চল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে । ঢেকীয়াপতীয়া দৰ্শনৰ বাবে বিখ্যাত এই বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল ।

লগতে পঢ়ক :কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ২৮৩ টা প্ৰজাতিৰ কীট-পতংগ, মকৰা আৱিস্কাৰ

