বিটিচিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ২০২৫ : ৪০টা সমষ্টিত আৰম্ভ ভোটগণনা
আজি বিটিচিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ! পুৱা ৮বজাৰ পৰা মুঠ ৩,৩৫৯টা ভোটকেন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছে ভোটগণনা৷ প্ৰতিটো ভোটগণনা কেন্দ্ৰত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা৷
Published : September 26, 2025 at 8:44 AM IST
হায়দৰাবাদ : আজি পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷ কোকৰাঝাৰ, তামুলপুৰ, ওদালগুৰি, বাক্সা আৰু চিৰাঙৰ মুঠ ৩,৩৫৯টা ভোটকেন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছে ভোটগণনা ৷ আজি মুঠ ৩১৬ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ২৬.৭ লাখৰো অধিক ভোটাৰে ।
২০২৫ চনৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ জিলাত ভোটাৰৰ শক্তিশালী অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায় । ভোটগ্ৰহণৰ দিনা বিয়লি ৪:৩০ বজালৈকে প্ৰায় ৭৭.৯৭% ভোটাৰে ভোটদান কৰে ।
তথ্য মতে, জিলাভিত্তিক ভোটাৰৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল এনেধৰণৰ :-
- বাক্সা ৭৬.৯২%-
- চিৰাং ৮০.১১%
- কোকৰাঝাৰ ৮২.২৭%
- তামুলপুৰ ৭৫.০৯%
- ওদালগুৰি ৭৫.১৭%
ইফালে বি টি চি নিৰ্বাচনত মূল যুঁজখন ইউ পি পি এল, বি পি এফ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাজতে হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । বি টি আৰত ইউ পি পি এল, বিজেপি আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে যদিও এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যকে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দল মুঠ ৩০ টা সমষ্টিত মুখামুখি হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, ২৬ আগষ্টৰ দিনা অসম ৰাজ্য নিৰ্বাচন আয়োগে এক জাননীযোগে বি টি চিৰ ৪০টা সমষ্টিৰ ২০২৫ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছিল ৷ সেই অনুসৰি ২২ ছেপ্টেম্বৰত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় ৷
আয়োগে দিয়া তথ্য অনুসৰি এইবাৰৰ বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰ আছিল ২৬,৫৭,৯৩৭ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ১৩,২৩,৩৯৯ গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰ ১৩,৩৪,৫২১ । অন্যান্য ভোটাৰ ১৭ গৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ৷
উল্লেখযোগ্য যে ২০২০ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰ আছিল ২৩,৮৭,০৪৬ ৷ ২০২০ৰ তুলনাত বি টি চিত মুঠ ১১.৩৫% ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷
আনহাতে, এইবাৰৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা আছিল ৩৩৫৯ টা ৷ ২০২০ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা আছিল মুঠ ৩১৪৬ ৷ অৰ্থাৎ ২০২০ৰ তুলনাত ২০২৬ৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত ৬.৭৭% ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ৷
বি টি চিত থকা ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ৪০ টাতেই একেলগে একে দিনাই অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচন । এই ৪০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অনুসূচিত জনজাতি (ST)ৰ বাবে ৩০টা সমষ্টি সংৰক্ষিত ৷ আনহাতে, অ-অনুসূচিত জনজাতিৰ (Non-ST) বাবে ৫টা সমষ্টি সংৰক্ষিত হোৱাৰ বিপৰীতে সকলোৰে বাবে মুকলি (Open) ৫টা সমষ্টি ।