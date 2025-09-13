মই মনে প্ৰাণে বিচাৰো ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ এক হওঁক : মুখ্যমন্ত্ৰী
বি টি চি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী । প্ৰচাৰ সভাত ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফক একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
বাক্সা : বি টি চি নিৰ্বাচন সমাগত । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । বড়োলেণ্ডৰ প্ৰধান দল ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ বিজেপিয়েও শক্তিশালী ৰূপত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । তেওঁৰ মতে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে তেওঁ চেষ্টা চলাই আছে । তেওঁ কয়,"হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৫ বছৰ আমাক সমৰ্থন কৰিছে । ৰাজ্যসভাত আমাক ভোট দিছে । ইউ পি পি এলেও আমাক ভোট দিছে । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োটা বড়ো ৰাজনৈতিক দলক একত্ৰিকৰণ কৰা । কাৰণ বি টি চিত আমাৰ শত্ৰু বেলেগ আছে । আমি বেলেগে কাজিয়া কৰি আছো । সেইকাৰণে মইতো মনে প্ৰাণে বিচাৰো প্ৰমোদ বড়ো, হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুয়োজন এক হওঁক । লগত বিজেপি আছেই । সকলো জাতি-উপজাতিৰ উন্নতি হওঁক ।"
পৰিৱৰ্তনৰ আশ্বাস দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাক্সা জিলাৰ বৰমাত বি টি চি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে । ২৪ নং মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰিদিপ ডেকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"পৰিৱৰ্তন এটা বি টি চিত প্ৰয়োজন আছে । আগতে সেই পৰিৱেশ নাছিল । শান্তি স্থাপন হ'ল এতিয়া বিকাশ আৰু প্ৰগতি হ'ব লাগে ৷" ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি বিজেপি ১৫-২০ খন আসন লাভৰ আশে-পাশে গৈ আছে বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
ইফালে জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত চৰকাৰে আপত্তি কৰা নাই । বড়ো, ৰাভা, মিছিং, সোণোৱাল কছাৰী, ঠেঙাল কছাৰী, শৰণীয়া কছাৰী তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছে । আপত্তি কৰা মানুহ আমাৰ ভিতৰতে । সেই কাৰণে দুয়োপক্ষকে মাতি আনি মিটিং কৰিছোঁ ।" এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে বিধানসভাত এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে যেতিয়ালৈকে বড়ো, ৰাভাই ক্লিয়াৰেন্স নিদিয়ে আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে । নৱেম্বৰত কথাবিলাক আমাক উলিয়াই দিম...। ফৰ্মূলা বিচাৰি বিচাৰি চাৰিটা জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত সফল হৈছো । দুটা জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হৈ আছে । কংগ্ৰেছে খেলা খেলি থৈ গ'ল । এতিয়া ৬ জনগোষ্ঠীয়ে যদি বয়কট কৰিব লাগে কংগ্ৰেছক কৰিব লাগে । যিমান কৰিলে অকল বিজেপিয়ে কৰিলে ।"
গোলকগঞ্জৰ আক্ৰাছুৰ প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰাক্তন আক্ৰাছু নেতা বিশ্বজিৎ ৰায়ৰ বিজেপিত যোগদান সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ৪ দিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আহিব আৰু যিসকল দোষী তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । আক্ৰাছুৰ লগত চৰকাৰৰ কোনো সংঘাত নাই বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
কংগ্ৰেছত বিজেপিৰ এজেণ্ট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ১০০ৰ ভিতৰত তেওঁৰ ৯০ জন এজেণ্ট কংগ্ৰেছত আছে । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছত যিকোনো সময়তে ৯০ জন মানুহ মোৰ থাকিবই । মিনিট মিনিটৰ খবৰ মোৰ ওচৰলৈ আহে ।"
